La Guàrdia Civil rectifica i diu que Molons no està detingut, sinó que ha d'estar present als escorcolls

El secretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons, no està detingut a hores d'ara, sinó que ha d'estar present als escorcolls per l'1-O. Fonts de la Guàrdia Civil han rectificat i aclarit que Molons no ha estat detingut al seu domicili, com havien confirmat anteriorment. No es descarta, però, que hi pugui haver una detenció en les pròximes hores.

Molons, ha entrat pocs minuts abans de les 11.00 hores al Palau de la Generalitat per ser present a l'escorcoll que la Guàrdia Civil tenen previst fer al seu despatx. Els escorcolls d'aquest dijous es fan en el marc de l'operació 'Anubis' i per ordre del jutjat d'instrucció número 13, que investiga els preparatius del referèndum de l'1 d'octubre.

A més del despatx de Molons, el jutge també ha ordenat el registre del seu domicili i la seu d'Òmnium Cultural al carrer Diputació de Barcelona. Molons ha d'estar present als escorcolls i en aquests moments no està detingut. El jutge manté les actuacions sota secret de sumari.

Segons informat Òmnium, dins de la seu hi ha set treballadors retinguts juntament amb membres de la direcció de l'entitat. Els agents, a més, han bloquejat el correu electrònic dels treballadors i els han canviat les contrasenyes, segons fonts de l'entitat. Els agents han entrat a la seu del carrer Diputació a primera hora del matí i, segons les mateixes fonts, no han entrat al domicili particular de cap dels membres de la Junta Nacional.

