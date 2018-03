Intoxicats tres nens a Cadis en menjar haixix que van trobar en un ou sorpresa

Col·legi on van passar els fets.

Col·legi on van passar els fets. Google Maps.

Efectius de la Policia Nacional de la Unitat de Família i Dona, juntament amb la Udico, han obert una investigació després de la intoxicació de tres alumnes d'un col·legi de Cadis capital, d'entre sis i set anys, per consum accidental d'haixix ocult en un ou groc dels que conté la sorpresa que va en els ous de xocolata, segons han confirmat a Europa Press fonts policials.

Pel que sembla els nens van trobar l'ou, de color groc, al pati de l'escola i van consumir l'haixix que portava en el seu interior creient que era una llaminadura. Per la seva banda, els nens van donar positiu com intoxicats per THC.

Va ser el mateix centre escolar el que es va posar en contacte amb la Policia Nacional, mostrant la seva total col·laboració per aclarir els fets succeïts i determinar la responsabilitat de la persona que va introduir la droga a l'escola.