El jutge prorroga la detenció d'Ana Julia Quezada per practicar noves diligències

El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria, el magistrat Rafael Soriano, va acordar prorrogar la detenció d'Ana Julia Quezada, presumpta autora de la mort del nen Gabriel Cruz, en considerar necessària per a la investigació la pràctica de noves diligències policials.

L'arrestada, de 43 anys, va ser traslladada des de les dependències de la Ciutat de la Justícia passades les 3 del migdia de tornada cap a la Comandància de la Guàrdia Civil d'Almeria, on romandrà a calabossos fins que torni a comparèixer davant el jutge, previsiblement avui. Fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) van indicar que la pròrroga de detenció s'havia acordat per un període de 24 hores després que Ana Julia Quezada comparegués durant gairebé dues hores per sotmetre's a les preguntes de les parts i del magistrat instructor. No va transcendir, no obstant això, què havia motivat en concret aquesta decisió ja que les actuacions continuen sota secret, per la qual cosa les noves diligències de la investigació podrien respondre a algun aspecte de les seves manifestacions o a la troballa de nous indicis en el marc de les perquisicions que duen a terme els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.

Fonts del cas van assenyalar que Quezada, qui hauria expressat «penediment», va comparèixer amb la intenció de «col·laborar» i contestar a les interpel·lacions que se li fessin des de les parts amb l'objectiu d'aclarir les circumstàncies de la mort violenta de Gabriel. Així mateix, pretenia ratificar davant el jutge instructor la declaració que va prestar durant dues hores davant els agents encarregats de la recerca, posant l'accent que hi hauria hagut una «discussió» prèvia i que els fets no haurien estat conseqüència d'un «pla premeditat».

Quezada va confessar dimarts en l'interrogatori davant especialistes de la Guàrdia Civil i els seus advocats que va matar el nen a la finca de Rodalquilar el mateix dia que es va donar per desaparegut a Les Hortichuelas de Níjar en sortir de la casa de la seva àvia. La detinguda va recollir amb el seu cotxe el petit i el va portar a la finca de la família de la seva parella i pare del nen. Allà va discutir amb Gabriel fins a provocar-li la mort per asfíxia però, segons ella, després que el menor intentés primer agredir-la amb una destral. És previst que els responsables de la investigació informin avui sobre l'actuació de la Guàrdia Civil.