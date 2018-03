JxCat manté Sànchez com a candidat i tanca la porta a unes noves eleccions

El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, va insistir ahir que el seu grup aposta per investir Jordi Sànchez malgrat els obstacles que es presenten ara mateix i que tenen la legislatura bloquejada a Catalunya: «Hi ha temps per investir-lo. Hi ha marc legal que permet aquesta investidura».

Ho va explicar en roda de premsa després de la reunió que el grup parlamentari va celebrar a Brussel·les liderada per l'expresident Carles Puigdemont, on Pujol va insistir: «No s'ha plantejat cap nom que no sigui el de Jordi Sànchez. Tenim el temps per investir-lo i el marc legal». Pujol va confiar que «hi haurà Govern a Catalunya amb presència de JxCat», al mateix temps que va tancar la porta a unes noves eleccions i va assegurar que aquest executiu seguirà treballant a favor d'una República catalana. «Hem decidit que hi haurà un govern amb presència de JxCat i que aquest govern respondrà al mandat de les urnes, a la voluntat popular, al missatge nítid de nou país expressat el dia 1 d'octubre», va emfatitzar Pujol en la compareixença de premsa.

Segons va explicar el portaveu adjunt de JxCat, la «doble condició» de «fer govern i garantir la república» es basa en la idea que «sense govern no pot haver-hi república» i que «treballant només per la república no es garanteix un govern». Així, va defensar la necessitat de «ser forts en els dos àmbits» i va subratllar que «la conjunció és JxCat». En la mateixa roda de premsa, Pujol va tancar la porta a la possibilitat que es convoquin unes noves eleccions a Catalunya davant una falta d'acord per desbloquejar la situació per part de les forces independentistes. «No volem eleccions, no és l'escenari sobre el qual avui hem treballat. Tanquem la porta a aquest escenari perquè estem convençuts que hi haurà govern», va expressar.

En aquest sentit, Pujol va insistir a apel·lar «al compromís i la responsabilitat» de totes les parts que participen en la negociació per formar un govern a Catalunya i va reivindicar que el seu partit «s'ha mogut tantes vegades com ha estat necessari» per aconseguir-ho.

«Nosaltres des de JxCat hem proposat totes les solucions que han fet falta, ens hem mogut tantes vegades com ha estat necessari. Per tant, tenim aquesta legitimitat per insistir des d'ara i fins a la investidura que falten esforços per part de tots», va remarcar. Pujol també va negar que una de les possibles sortides sigui que Puigdemont renunciï al seu escó, per després explicar que quan apel·la al «sentit d'Estat» de tots també incorpora una «consideració a l'aritmètica» que seria «alterar la voluntat d'un parlament a partir d'una abstenció o un no» sabent que hi ha dos vots «que no es poden expressar». «És una reflexió que cal obrir sense acritud, posar sobre la taula, escoltar. Potser cal afinar bé el que ens van dir els electors el 21 de desembre», va dir.

Finalment, Pujol va assegurar que «en absolut» s'havia debatut en la reunió la possibilitat de fer transformar JxCat en un moviment permanent i, quan se li va preguntar per la posició de la CUP d'organitzar un referèndum vinculant sobre la Constitució catalana, va contestar que els diputats de JxCat es van centrar en «consideracions generals».



Contrari a la petició d'ERC

La decisió de mantenir Sànchez també suposa desoir la petició que aquest dimarts va llançar ERC: Marta Rovira va instar JxCat a presentar un candidat viable per poder dur a terme al Parlament una investidura «efectiva». ERC evita demanar públicament el relleu de Sànchez per un altre candidat, però és evident que l'expresident de l'ANC no compleix ara com ara els requisits de ser un candidat viable per ser investit pel Parlament.

Els republicans cerquen facilitar que JxCat rellevi Sànchez i la pròpia Rovira va assegurar que avalarien un altre nom: «No especularem amb el candidat. Ja hem dit que el nom no serà un obstacle. És a JxCat a qui li toca fer aquesta proposta».