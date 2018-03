L'acidificació de l'oceà per CO2 alenteix el creixement dels esculls de corall

n L'acidificació dels oceans perjudicarà greument el creixement dels esculls de coral abans de final de segle si les emissions de diòxid de carboni continuen sense control, segons una nova investigació de la gran barrera de corall d'Austràlia dirigida per Ken Caldeira, de l'Institut per a la Ciència Carnegie, a Washington, els Estats Units, i Rebecca Albright, de l'Acadèmia de Ciències de Califòrnia, als Estats Units. El treball, publicat aquesta setmana a la revista Nature, va consistir en un experiment d'acidificació oceànica en què l'aigua de mar es va acidificar artificialment mitjançant l'addició de diòxid de carboni i després es va deixar fluir a través d'una comunitat d'esculls de corall naturals. L'acidesa de l'aigua de mar es va incrementar per reflectir les projeccions de final de segle si no es redueix el diòxid de carboni procedent de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Fa dos anys, Caldeira i Albright, que llavors eren a Carnegie, van publicar un estudi que va proporcionar evidència que l'acidificació dels oceans ja està frenant el creixement dels esculls de corall. En aquest treball, van fer que la química d'aigua de mar d'una comunitat d'esculls coral·lins fos més alcalina, el que essencialment dona a l'escull un antiàcid, i van demostrar que la capacitat del corall per construir la seva arquitectura va millorar en aquestes condicions. Va ser la primera vegada que la química de l'aigua de mar es va manipular experimentalment en un entorn natural d'escull de corall, segons les investigadores. Fa anys que els científics alerten sobre els efectes de l'escalfament global del planeta sobre les barreres de corall d'Austràlia.