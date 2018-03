L'ANC desestima el recurs de Baños i l'exclou definitivament

L'exdiputat de la CUP Antonio Baños ha quedat definitivament exclòs de les eleccions al Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC). L'entitat va emetre ahir al vespre un comunicat en què anunciava la llista definitiva de candidats, després d'estudiar les al·legacions que van presentar diversos dels apartats prèviament, entre els quals hi havia Baños.

La votació va començar dimarts i l'exclusió de Baños per participar en una tertúlia política radiofònica va generar polèmica a l'entitat. Davant d'aquesta situació, la junta electoral va anunciar ahir al matí que aturava la votació telemàtica i que obria un termini perquè els exclosos presentessin al·legacions. Després de resoldre-les, ahir al vespre va anunciar la llista definitiva i va assenyalar que s'anul·laven els vots rebuts fins llavors. La votació es repetirà i les persones que hagin votat ho hauran de tornar a fer. En un comunicat difós als mitjans de comunicació, la junta electoral de l'ANC va afirmar ser conscient de les «polèmiques i controvèrsies» de les darreres hores i va recordar que el 2016 es va aprovar «un sistema molt restrictiu» respecte a la publicitat que els candidats poden fer en campanya.

Baños havia presentat recurs contra la decisió de la junta electoral de l'ANC d'apartar-lo de les eleccions per haver participat en una tertúlia de RAC1 en ple període electoral. En declaracions a aquesta emissora, Baños va defensar que hi va participar com a periodista i no com a candidat. «Jo sóc periodista i vaig a la tertúlia com a periodista, forma part del meu modus vivendi», va argumentar. Baños va treure importància al seu cas concret i va recordar que s'havien exclòs diversos candidats per diferents motius. «Si no puc estar al secretariat, seré soci de l'ANC i seguiré defensant la República a qualsevol lloc que pugui», va concloure.



«No és un extra»

El vicepresident de l'ANC, Agustí Acoberro, va afirmar que «si el company Antonio Baños no pot ser candidat és que estem fent alguna cosa molt malament». D'altra banda, l'excandidata a presidir l'ANC Liz Castro va denunciar «manipulació» en les eleccions al secretariat. En un article a El Món, Castro assegura que hi ha qui està «fent circular les seves llistes de candidats» perquè» «no suporten deixar de remenar les cireres» i troben que cal «excloure les candidatures que no controlen».