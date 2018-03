La Lliga no descarta pactar amb el Moviment 5 Estrelles

n El líder de la Lliga, Matteo Salvini, que capitaneja la coalició de centredreta, la més votada a les eleccions del 4 de març a Itàlia amb un 37% dels vots, va excloure qualsevol acord amb el Partit Democràtic (PD), però deixa oberta la porta al Moviment 5 Estrelles (M5S).

«Seria irrespectuós amb els votants implicar en el govern els que han perdut eleccions», va dir ahir en una conferència davant la premsa estrangera a Roma sobre la formació del centreesquerra –encara liderada per l'exprimer ministre Matteo Renzi–, que va obtenir un pèssim resultat en quedar-se en el 18% dels vots. Salvini, que ha quintuplicat els votants respecte el 2013, no va descartar aliances amb l'M5S, el partit més votat a les eleccions, però va deixar clar que serà la coalició de centredreta la que finalment decideixi sobre aquest tema. Tampoc va descartar un escenari futur d'eleccions, tot i esperar «que els italians no tornin a votar perquè es cansaran». Ara , el principal escull per al possible acord entre els homes de Salvini i els de Luigi Di Maio és Silvio Berlusconi.