Manifestació en record dels menors morts violentament

La plaça de Las Monjas de Huelva acollirà aquest diumenge, 18 de març, a les 12 del migdia, una concentració en record de tots els menors que han estat víctimes d'una mort violenta, així com en suport al manteniment de la presó permanent revisable. Hi assistiran els pares de Mari Luz Cortés, el pare de Diana Quer, els de Marta del Castillo i la mare de Ruth i José. En declaracions a Europa Press, Cortés va remarcar que la concentració és previst que es desenvolupi també en altres ciutats d'Espanya i espera que la ciutadania surti al carrer perquè es tracta «de la seguretat dels nostres nens». En un primer moment estava convocada en suport del petit Gabriel Cruz, però després del trist desenllaç, s'ha substituït per una concentració en record a totes les víctimes d'una mort violenta.