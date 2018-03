Mauri: «És una cortina de fum per tapar les vergonyes del seu estat demofòbic»

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha exigit aquest dijous al migdia que s'aturi la "repressió" policial i judicial contra l'entitat, després que la Guàrdia Civil l'hagi escorcollat per buscar finançament de la Generalitat per a l'1-O.

Mauri ha assegurat que ja fa anys que l'entitat es finança de forma privada i per tant no trobaran subvencions públiques. De fet, ha recordat que la seva comptabilitat està auditada i publicada. Amb tot, ha assegurat que els escorcolls policials no aturaran els seus principis i seguiran defensant els seus postulats polítics independentistes.

Mauri, que ha atès als mitjans davant de la seu de l'entitat mentre era escorcollada, s'ha mostrat indignat i ha dit que és "inadmissible, desproporcionat" i una "vergonya democràtica" escorcollar una "entitat històrica just el dia abans que faci cinc mesos amb el seu president a presó".

"No entenem com l'estat segueix intentant fer creure que l'entitat ha comès cap il·legalitat, no trobaran cap vinculació econòmica entre la Generalitat i Òmnium, perquè ens financem de forma privada, i si tinguéssim subvencions tampoc passaria res", ha dit. De fet, ha dit que en el registre no trobaran res, i ha instat la Guàrdia Civil a buscar "a les seves seus, a les dels partits que governen l'estat; aquí hi trobaran feina, solidaritat, compromís amb el país". "Amb els nostres diners fem el que ens dóna la gana", ha reblat, però ha assegurat que no han cobrat per fer cap campanya oficial per l'1-O.

Segons Mauri, les autoritats espanyoles no entenen que una entitat privada es financi de forma privada i ha instat a buscar finançament públic a la Fundació Francisco Franco. Per això, ha qualificat "d'espectacle vergonyós" i una "cortina de fum" l'escorcoll policial. "Que busquin el que els doni la gana, és una paranoia", ha afegit.

Per això, ha demanat que "parin les hostilitats i la repressió, i que surtin els presos polítics". "Si pretenen que deixem de fer el que fem i pensem, estan equivocats, no saben qui som, seguirem de forma pacífica i democràtica, perquè la repressió no ens aturarà", ha afegit. Per això, ha convocat una manifestació aquest dijous a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume. "Ja n'hi ha prou, no ens quedarem quiets, no ens fan por, seguirem ferms, volem avançar cap a la república", ha conclòs.

Justament, en la part final de la interlocutòria que ordena l'escorcoll, a la qual ha tingut accés l'ACN, el magistrat instructor Juan Antonio Ramírez Sunyer adverteix que es pot detenir a qui dificulti la feina de la Guàrdia Civil, tant dins com fora de l'edifici. Així, determina que "de la mateixa manera, s'autoritza l'adopció de qualsevol mesura, fins i tot la detenció, contra tots aquells que intentin impedir, obstaculitzar o evitar la pràctica de les diligències acordades". A més, fonts d'Òmnium han explicat a l'ACN que el cap del dispositiu de la Guàrdia Civil ha recordat verbalment als treballadors que hi havia a la seu d'Òmnium que el seu president està a presó justament per haver impedit una diligència policial. Per això, des d'Òmnium s'ha instat a no concentrar-se davant de la seu i, en canvi, fer una manifestació a la plaça Sant Jaume a les 6 de la tarda.

Segons Mauri, la Guàrdia Civil ha entrat a les 8 del matí, ha retingut temporalment els treballadors, els ha demanat contrasenyes d'ordinadors i correus electrònics i busca informació econòmica i comunicacions dels empleats. "Segur que sortiran amb caixes per fer semblar que surten amb molta informació, però és un espectacle pels mitjans i una cortina de fum per tapar les vergonyes del seu estat demofòbic que només sap actuar amb repressió", ha vaticinat.