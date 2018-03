El primer ministre eslovac dimitirà pel periodista mort

n El primer ministre d'Eslovàquia, el socialdemòcrata Robert Fico, va anunciar ahir que presentarà la seva dimissió en les properes hores per salvar l'actual coalició tripartida, després de la tensió causada per l'assassinat d'un periodista d'investigació a final de febrer. La decisió de Fico va ser acceptada pels seus socis nacionalistes i de la minoria hongaresa, que han de buscar ara un nou cap de Govern i que amb els socialdemòcrates tenen majoria parlamentària per esgotar la legislatura al març de 2020. El periodista Jan Kuciak, assassinat al febrer juntament amb la seva nòvia, va ser autor d'un extens reportatge d'investigació en el qual assenyalava possibles vincles entre diversos parlamentaris eslovacs i organitzacions criminals italianes.