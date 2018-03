La plaça de Sant Jaume s'omple sota el lema «Tots som Òmnium»

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha fet una crida, "més urgent que mai", a treballar "des de la unitat de tots els demòcrates, que no vol dir uniformitat". Just després dels escorcolls d'aquest dijous a la seu de l'entitat sobiranista i al Palau de la Generalitat, Mauri ha intervingut aquesta tarda a la concentració que ha omplert la plaça de Sant Jaume de Barcelona. "Perseguir la dissidència té un nom: autoritarisme. [...] Mentre la repressió no s'aturi deixem de titllar-nos de covards, traïdors i hiperventilats", ha reclamat entre aplaudiments i envoltat de la junta de l'entitat i de representant de diverses associacions i partits polítics. Els manifestants, amb cartells amb el lema 'Tots som Òmnium', han cridat consignes com 'Puigdemont, el nostre president', 'Unitat', 'Fora els okupes del Palau' i 'Ni un pas enrere'.