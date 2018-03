Almenys quatre morts en enfonsar-se un pont a Miami

Diverses persones i vehicles van quedar atrapats aquest dijous sota un pont de vianants a punt d'inaugurar a la Universitat Internacional de Florida que va caure sobre una carretera. Segons mitjans locals, hi hauria almenys quatre morts i diversos ferits a causa de l'accident. L'estructura principal del pont es va instal·lar dissabte al matí.



"Hem localitzat quatre morts", ha confirmat el cap de bombers de Miami-Dade, Dave Downey, segons ha recollit la cadena nord-americana CBS. A més, dos dels ferits es troben en estat crític.



Mark McKenney, un dels metges de l'hospital Kendall Regional, on estan sent tractats els ferits, ha explicat que una de les víctimes va arribar a l'hospital amb una parada cardíaca i que actualment es troba en estat crític amb lesions en el pit.



"Un segon pacient va arribar en estat de coma amb greus lesions a les extremitats i actualment es troba a la sala operacions en estat crític", ha afegit McKenney. "Jo diria que les edats oscil·len entre els 10 i 50", ha afegit.





THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN — Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) 15 de març de 2018

El pont, de 950 tones, va caure sobre la carretera, aixafant diversos vehicles. El cap de Policia de Miami-Dade, Juan Pérez, ha confirmat que almenys vuit persones han estat traslladades a l'hospital i que vuit vehicles continuen atrapats sota el pont.El president d'Estats Units, Donald Trump, ha expressat les seves condolences a tots els afectats per l'esfondrament del pont i ha agraït als equips de salvament per la seva feina.