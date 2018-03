Romeva: «Només per la via política podrem trobar la manera de desllorigar aquesta situació»

L'exconseller d'Afers Exteriors i diputat d'ERC, Raül Romeva, ha avisat que "l'embat" judicial i policial és inútil perquè "no servirà de res" i ha defensat que només per la via política es podrà trobar la manera de "desllorigar" la situació. "Pretendre creure que per la via de la pressió judicial, l'amenaça, les querelles, presons, sancions o inhabilitacions decaurà aquesta força pacífica i democràtica, no només és injust sinó que és sobretot inútil", ha manifestat en declaracions a l'ACN en relació a la nova operació de la Guàrdia Civil d'aquest dijous sobre el referèndum de l'1-O. Romeva ha assegurat que no s'ha comès cap delicte i ha lamentat la "incapacitat" de l'Estat per entendre que es tracta d'una qüestió de caràcter polític.

La Guàrdia Civil ha detingut el secretari de difusió de la Generalitat, Antoni Molons, i ha registrat el seu despatx al Palau de la Generalitat i el seu domicili particular. A més, agents de la Guàrdia Civil també s'han personat a la seu d'Òmnium. Una nova operació per investigar si es pagar amb diners públics la campanya de l'1-O.

"Això no va d'un delicte que no s'ha comès, sinó que va de democràcia i de política", ha defensat Romeva tot desmarcant la situació política de la via judicial. El conseller cessat ha afegit que des de fa anys s'està esperant una proposta política per part de l'Estat que no arriba i ha lamentat que els actors que haurien d'ajudar no ho fan.

"Això no es podrà resoldre per la via judicial i encara menys per la policial. Sinó que només per la via política podrem trobar la manera de desllorigar aquesta situació. L'embat judicial és dolorós, injust però sobretot és inútil", ha argumentat Romeva.

Davant la pregunta de si personalment li fan por les represàlies judicials, Romeva respon que es tracta de posar de manifest que "no servirà de res". "Ens poden posar a la presó, ens hi han posat i alguns encara hi són, però darrere hi ha milers de persones que continuaran defensant democràticament allò que nosaltres estem fent", ha reblat.

Romeva ha assegurat que no s'ha comès cap delicte amb l'1-O i ha afegit que es defensarà "allà on calgui" evitant així entrar en la lògica de defensar-se d'un delicte que considera que no ha comès.