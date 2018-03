Santamaría: "No es pot utilitzar diners de tots per a aspiracions il·legals d'uns pocs"

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat aquest dijous en una entrevista a Antena 3 que el registre de la Guàrdia Civil al Palau de la Generalitat es correspon a l´àmbit de les "decisions dels jutges" fruit del fet que existeixen "imputacions per malversació" a la causa que investiga l´1-O, i ha afegit que "no es pot utilitzar els diners de tots per a les aspiracions polítiques il·legals d´uns pocs".

La vicepresidenta ha explicat que precisament per aquest motiu el seu executiu ja ha enviat al Tribunal de Comptes factures "especialment del DIPLOCAT" i ha posat a disposició dels jutges i del Tribunal de Comptes "tot el que ens han demanat".

Durant l'entrevista també ha insistit a reivindicar un candidat a la presidència de la Generalitat "dins de la llei i fora de la presó" i ha acusa Puigdemont de fer d´aquest debat "el seu mode de vida". També ha acusat el president del Parlament, Roger Torrent, d'haver tingut una actitud "masclista" amb ella perquè "al mateix discurs" va citar el president destituït amb el seu nom i cognom, Carles Puigdemont i Casamajó, "i a mi 'vicepresidenta Soraya". "Tenim dret al cognom i que se'ns tracti amb la mateixa dignitat", ha dit.