El TC avala el PSC: «La mesa va vulnerar els drets dels diputats»

La Sala Segona del Tribunal Constitucional (TC) va resoldre ahir més de sis mesos després un recurs d'empara presentat pel PSC, que considerava que la mesa del Parlament havia vulnerat els drets dels diputats en el ple de desconnexió (del 6 i 7 de setembre) perquè no havia demanat al Consell de Garanties Estatutàries un informe sobre la Llei de Transitorietat jurídica. Els socialistes van recórrer a l'alt tribunal que ara ha dictat sentència, i dóna la raó als de Miquel Iceta.

La decisió s'ha pres per unanimitat i resol que la mesa no només va vulnerar el dret dels diputats per no demanar l'informe sinó també el dret dels ciutadans a participar en els afers públics. La Llei de Transitorietat va ser, posteriorment, declarada «inconstitucional i nul·la en la seva integritat» pel mateix Tribunal Constitucional. En aquella resolució, els magistrats ja advertien de «vicis en la seva tramitació».

A la sentència, els magistrats fan ressaltar que per preservar el pluralisme polític «és necessari no només respectar la posició i drets de les minories sinó també els drets dels representants que puguin exercir la seva funció en condició d'igualtat i seguint les normes reglamentàries».

El TC entén que la decisió de no consultar el Consell de Garanties Estatutàries es va fer «fora de tota la previsió del reglament del Parlament i de la resta de l'ordenament aplicable». Per tant, no fer aquest tràmit entén que afecta «el nucli essencial de la funció parlamentària». La sentència recorda que la «funció primordial» de tota assemblea parlamentària és «respectar la ciutadania».