Vaga de funcionaris a Andorra: unes 300 persones fan talls intermitents a l'accés al país

La primera de les accions previstes en el marc de la vaga de funcionaris d'Andorra, convocada per aquest dijous i divendres, ha aplegat unes 300 persones davant la duana de Sant Julià de Lòria, on s'han mobilitzat en contra de la reforma de la llei de la Funció Pública que el govern andorrà entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies. A partir de les 10 del matí, els manifestants han desplegat diverses pancartes i han començat a travessar i ocupar el pas de vianants que hi ha just al costat del pas fronterer, fent aturar intermitentment els vehicles que volien entrar i sortir del país. Aquesta acció s'ha sumat a una vaga de zel, iniciada a les set del matí, que ha generat cues fins passada la duana de la Farga de Moles (Alt Urgell). El motiu és que els empleats públics que estan prestant els serveis mínims revisen un per un els camions que entren amb mercaderia al principat, donant prioritat de pas als que carreguen productes de primera necessitat.

La representant del col·lectiu de funcionaris de policia d'Andorra, Lara Vilamala, ha explicat que els treballadors públics han decidit anar a la vaga perquè consideren que se'ls ha vulnerat els seus drets laborals, sindicals i socials. "Estem aquí perquè ens han intentat modificar unes condicions laborals que vam pactar quan van iniciar la nostra carrera. Hem intentat negociar amb el govern i no hi ha manera", ha reblat. En aquest sentit, ha dit que tot i que s'han reunit amb l'executiu diversos cops en el darrer mes i mig, d'aquestes trobades no n'ha sortit cap acord. A més, situa els acostaments que hi han hagut entre les dues parts en les propostes fetes en la comissió consultiva creada per debatre la nova llei de la Funció Pública.

La vaga dels funcionaris causa importants cues de camions



En el marc de la protesta a la duana de Sant Julià de Lòria, els manifestants han aturat els cotxes de forma intermitent i els han demanat que s'adhereixin a les iniciatives legislatives populars que promouen els sindicats i que tenen a veure, entre d'altres, amb una reforma del cens electoral. Mentre, hores abans de l'inici de la mobilització, han començat a fer-se visibles les cues de camions esperant a ser revisats per poder entrar al principat. El motiu ha estat la vaga de zel convocada a partir de les set del matí, en la qual els funcionaris que estan prestant els serveis mínims han decidit aturar a tots aquests tipus de vehicles per comprovar la mercaderia que porten, donant prioritat de pas, segons ha dit Vilamala, als que carreguen productes de primera necessitat.

La jornada de vaga ha agafat d'imprevist a desenes de camioners, com el Francisco Tena, procedent de Guissona (Segarra), que ha explicat que ha passat més de tres hores aturat a la duana. "Sempre sortim perjudicats els mateixos", ha lamentat. Mentre, Manuel Saiz, de Calaf (Anoia), ha dit que l'aturada els ha fet perdre molt temps perquè, ha afegit, normalment el tràmit per entrar a Andorra amb mercaderies és molt més ràpid.

El govern al·lega que cal actualitzar una normativa vigent des de fa 18 anys



Per la seva banda, des del govern del principat al·leguen que la nova norma, que actualitza una de vigent des de fa 18 anys, potencia la formació i l'avaluació de la tasca que duen a terme els treballadors públics, uns 2.500 dels quals depenen de l'executiu andorrà. En aquest sentit, la ministra de Funció Pública i reforma de l'Administració d'Andorra, Eva Descarrega, ha fet referència a un dels punts de desacord amb els sindicats, el pas de la retribució de triennis a quinquennis, el qual ha defensat afirmant que d'aquesta manera es pot desenvolupar un nou sistema d'incentius, sostenible econòmicament, que, entre d'altres, valorarà l'eficiència d'aquests empleats.

Sobre la reducció de jornada a 35 hores setmanals, la ministra ha explicat que des de l'executiu no accepten aquesta proposta però que, a canvi, se'ls ha ofert una major flexibilitat laboral complint amb l'actual còmput d'hores anual. Descarrega ha explicat que la nova llei de la Funció Pública entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies tal i com estava redactada inicialment. Les diferents propostes acordades entre les dues parts s'introduiran mitjançant el mecanisme d'esmena durant el seu debat a l'hemicicle del Consell General.