Aldarulls al barri madrileny de Lavapiés després de la mort d'un manter

Un total de sis persones de nacionalitat espanyola, entre elles un menor i una dona, han estat detingudes a Madrid a la nit d'aquest dijous pels incidents registrats a la zona de Lavapiés després de la mort d'un manter, segons han indicat a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de Policia. Un total de 19 persones han resultat ferides, 15 d'ells agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional, segons fonts d'Emergències Madrid.

Del total de ferits, els 15 agents de la Policia que han hagut de rebre assistència mèdica presentaven contusions de caràcter lleu. D'ells, tres efectius han estat traslladats fins a la Clínica La Moncloa per a la realització de diverses proves mèdiques. Per la seva banda, fonts de la Prefectura Superior de Policia Nacional han informat a Europa Press que són deu els agents que han resultat ferits de caràcter lleu.

A més, quatre persones més que participaven en les protestes han patit ferides de caràcter lleu. Es tracta d'un home que presentava talls a la cara i el coll i que ha precisat trasllat hospitalari per a sutura i un altre amb una contusió al cap que ha estat donat d'alta al lloc. També han resultat ferides dues dones, una d'elles amb una bretxa a la cella, que ha demanat l'alta voluntària, i una altra que presentava un trau al cap i contusions a l'esquena.

La protesta per la mort d'un manter a Lavapiés ha provocat la crema de contenidors i entitats bancàries, la formació de barricades i danys en el mobiliari urbà. Entre d'altres incidents, un incendi en un caixer al carrer Mesón de Paredes ha provocat desperfectes a la façana de l'immoble. Al carrer Argumosa també hi ha hagut risc per als habitatges per un incendi en un contenidor, segons han indicat a Europa Press des de la Prefectura Superior de Policia.

Segons els serveis d'emergències la víctima, un home senegalès de 34 anys, va morir a causa d'un infart després de ser perseguit per la policia.