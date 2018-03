Ana Julia va cavar el forat on va enterrar Gabriel abans d'acabar amb la seva vida

El jutge d'Almeria Rafael Soriano assegura en el seu acte de presó d'Ana Julia Quezada, la dona de 43 anys i origen dominicà acusada de l'assassinat de Gabriel Cruz, va fer un clot "prèviament" a la mort del menor i després va voler desfer-se del cadàver en un hivernacle.

Segons la interlocutòria del jutge, Ana Julia, que està a la presó per assassinat, detenció il·legal i un delicte contra la integritat moral, va traçar un "macabre pla criminal" i després es va intentar dotar d'una coartada --que va haver una discussió prèvia amb el menor-, que tant la Guàrdia Civil com el mateix jutge instructor desmunten en base a les proves recollides. Entre aquestes proves figuren "expressions vexatòries" abocades per l'assassina confessa contra el menor.

Segons la successió dels fets, el 11 de març la detinguda va anar a la finca de Rodalquilar per desenterrar el cadàver de Gabriel "amb la intenció de desfer-se del cos en un hivernacle". Segons La Vanguardia, els agents de la Guàrdia Civil, que havien col·locat micròfons al vehicle en què circulava l'assassina confessa, aquesta va proferir insults contra el nen. Unes "expressions vexatòries" que segons el magistrat revelen juntament amb les proves recopilades "una falta de sentiments i humanitat que ella mateixa ha qualificat, que, de ser certes, serien de pura crueltat".

"Resulta presumptament inqüestionable la participació de la detinguda Ana Julia Quezada en la mort del menor i s'infereix una malvada voluntat dirigida especialment a assegurar la comissió del crim", recull la motivació de l'acte d'ingrés a la presó, que assenyala que aquest extrem és el que ha motivat que el Ministeri Públic qualifiqui els fets com a assassinat amb traïdoria.

El jutge indica que, com a part d'aquest "macabre pla criminal", es va intentar dotar d'una coartada fent tasques de pintura a la finca de Rodalquilar, a Níjar. Ana Julia "va donar una falsa aparença de preocupació per la desaparició i sort del nen", al qual es va dur "mitjançant engany o promesa de tornar-lo amb promptitud a jugar".

"Va mantenir l'engany al llarg dels dies, augmentant fins al punt de col·locar ella mateixa una samarreta del menor en la muntanya", subratlla el jutge, el que atribueix al seu desig de "despistar els agents de l'autoritat que practicaven la recerca "fins a trobar el" moment "de poder" fer desaparèixer el cos ".

El magistrat Rafael Soriano apunta que Ana Julia Quezada "va aprofitar un moment temporal en què sabia que anava a estar tot sol amb el nen", al qual va matar asfixiant-lo, i destaca que va enterrar el seu cos sense vida en un "forat que prèviament havia fet amb una pala ".

El jutge instructor considera que Ana Julia Quezada va actuar guiada per "una malvada voluntat dirigida especialment a assegurar "la comissió del seu "macabre pla criminal".

El magistrat Rafael Soriano destaca, així mateix, l'existència de "aclaparadores proves contra ella" i es refereix no només "al fet que ella mateixa ha reconegut el luctuós succés" sinó també a les intervencions acordades judicialment ia les proves recopilades pels agents de la Unitat central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, segons han informat a Europa Press fonts del cas.

El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria, que manté sota secret les actuacions, va decretar aquest dijous l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança, per a Ana Julia Quezada en el marc d'unes diligències prèvies que se segueixen pels delictes de assassinat, detenció il·legal i contra la integritat moral.

S'aplica el protocol antisuïcidi

Ana Julia ha passat la seva primera nit a la presó en un ambient de "normalitat", de manera que durant el matí d'aquest divendres abandonarà el mòdul d'ingrés per passar al de dones del centre penitenciari d'El Acebuche.

Així ho han indicat a Europa Press fonts jurídiques properes a la investigada, que han especificat que, com correspon a aquest tipus de casos, s'han activat els protocols de vigilància per evitar un eventual suïcidi de la reclusa, per a la qual no està previst un canvi de centre penitenciari.

Fonts penitenciàries han assenyalat a més que durant les primeres hores la sospitosa ha tingut l'oportunitat de comunicar la seva situació a algun familiar, alhora que se li ha obert un expedient personal per recollir la seva situació processal i penitenciària, com marca el protocol.

Des de la seva arribada, l'assassina confessa ha estat també sotmesa a un reconeixement mèdic i, durant les properes jornades, s'entrevistarà amb altres professionals del centre de cara a establir les seves ocupacions.