El Congrés tomba l'intent del PP i Cs d'endurir la presó permanent

El Congrés dels Diputats va frenar ahir l'intent del PP i Cs d'endurir la presó permanent revisable. Els dos grups havien presentat dues esmenes a la totalitat a una proposició de llei del PNB que demanava reformar el Codi Penal i eliminar la mesura, introduïda pel PP quan tenia majoria absoluta. En el cas del PP, proposava nous supòsits pels quals volia que s'apliqués aquesta mesura i Cs volia que s'endurissin les condicions d'accés al tercer grau penitenciari pels presos condemnats a presó permanent.

PSOE, Podem i les forces nacionalistes i independentistes van tombar les esmenes dels dos grups a la dreta de l'arc parlamentari. Això vol dir, doncs, que la proposició del PNB continua endavant i el Congrés fa un pas més en la derogació d'aquesta mesura, tot i que la tramitació pot ser llarga. El debat va ser encès i va coincidir, a més, amb el cas del nen d'Almeria mort a mans de la parella del seu pare, que va confessar el crim. També van assistir-hi familiars de víctimes de casos mediàtics com Marta del Castillo i Diana Quer.

El resultat de la votació va posar de manifest la majoria que hi ha en contra de la presó permanent revisable. Les dues esmenes del PP i de Cs van caure per 178 vots en contra i 167 a favor, a més d'una abstenció. Durant el debat, els grups es van intercanviar retrets d'oportunisme polític. El diputat del PP que va defensar l'esmena, José Antonio Bermúdez de Castro, es va dirigir directament als familiars de víctimes i va criticar els partits que s'oposen a endurir aquesta figura penal i volen derogar-la. Els grups de l'arc esquerre del Congrés, per contra, van insistir en la necessitat de derogar una figura que consideren «una cadena perpètua encoberta» i, per tant, «inconstitucional». De fons hi ha el fet que el Tribunal Constitucional fa 2 anys que està pendent de resoldre un recurs del PSOE i sembla que no té previst fer-ho en les pròximes setmanes.