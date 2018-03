La CUP exigeix a ERC que detalli la seva «estratègia per fer república»

«Que ERC deixi de mirar-s'ho des de la distància». Són paraules de la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Laia Estrada, per exigir als republicans que detallin quina és la seva «estratègia per fer república i eixamplar la base social» més enllà de la investidura a curt termini.

És per això que la CUP reclama una reunió bilateral a Esquerra per conèixer quines són les seves intencions i poder «avançar». «Si volem república ara, en lloc de no saber quan, no podem investir la persona que sigui amb les propostes que hi ha sobre la taula. Se'ns proposa una obediència autonòmica i un simbolisme republicà, i això en cap cas és fer república ara», es va queixar Estrada ahir en declaracions a l'ACN. Els cupaires, que avisen que «es va enrere» des del primer ajornament del ple d'investidura, retreuen a ERC que mantingui aquest rol i avisen: «O no tenen clar com es fa república sense entrar en contradicció o en conflicte amb l'Estat espanyol i per tant no poden concretar-ho, o bé no els interessa posar llum sobre la foscor en què s'emmarca el simbolisme republicà».

«Fa setmanes que demanem una reunió amb ERC per tal que ens argumentin quins passos volen seguir a llarg termini», va afirmar Estrada. I, en concret, sobre les negociacions per desencallar la investidura, els cupaires van lamentar que les propostes «no obeeixen el mandat de l'1-O ni del 21-D» ni contribueixen tampoc a ampliar «el suport a la construcció de la república». En aquest context, la portaveu dels cupaires va desmarcar el paper d'ERC del de JxCat: «Al gener el candidat [Carles Puigdemont] presenta un embat amb l'Estat, és evident que hi ha posicions diferents sobre fins on s'està disposat a arribar en la confrontació directa amb l'Estat», va resoldre Estrada.

De fet, els cupaires creuen que, des del gener fins ara, l'independentisme parlamentari «va enrere». Tant «en clau d'investidura com en propostes sobre la taula», va dir Estrada, algunes de les quals són idees de la CUP originalment, però que ara estan «mancades de l'element de ruptura» amb l'Estat, va sentenciar.