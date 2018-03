Detingut i alliberat amb càrrecs el secretari de Difusió pel finançament del referèndum

El secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, va quedar en llibertat amb càrrecs per presumpta desobediència i malversació després de ser detingut ahir per la Guàrdia Civil en una operació policial pel finançament de l'1-O.

Molons va sortir de la comandància de Travessera de Gràcia passades les 4 de la tarda després de negar-se a declarar davant els investigadors de l'institut armat, tot esperant que el citi el Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que instrueix la causa per l'organització de l'1-O. L'actuació de la Guàrdia Civil el matí d'ahir va consistir a fer escorcolls en el despatx de Molons al Palau de la Generalitat, al seu domicili i també a Òmnium Cultural. A les 8, agents de l'institut armat van escorcollar el domicili de Molons, qui cap a les 11 va ser conduït al seu despatx al Palau de la Generalitat, on va romandre mentre els agents l'inspeccionaven. Una hora després, els investigadors traslladaven l'alt càrrec de la Generalitat detingut a la comandància de Travessera de Gràcia, on es va negar a declarar.

Molons (Barcelona, 1970) és llicenciat en Dret i ha treballat en la direcció general de Mitjans Audiovisuals al programa de desenvolupament i implementació de la TDT local a Catalunya, va ser nomenat per a aquest càrrec el gener de l'any passat. Va treballar també al consorci local Localret, període en el qual va assessorar els municipis concessionaris de la TDT local i consorcis públics.

La Guàrdia Civil investiga una partida de 2,2 milions d'euros per publicitat del referèndum de l'1 d'octubre passat pressupostats en la secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana. Així ho va fer constar l'institut armat en un informe que va lliurar al titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona el mes de desembre passat. En aquest document la Guàrdia Civil apuntava a possibles delictes de prevaricació i desobediència que podrien haver comès l'exconseller Jordi Turull i altres membres del seu equip en relació amb una campanya per fomentar la participació en l'1-O dels catalans residents fora d'Espanya mitjançant la seva inscripció en un registre.



També Jaume Mestre

Els agents van exposar que la proposta d'aquesta campanya va partir de la direcció general de Difusió i hi van treballar el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de Presidència, Antoni Molons, i el director general d'aquest departament, Jaume Mestre, qui va ser cessat en aplicació de l'article 155. El portaveu adjunt de Cs al Parlament, Fernando de Páramo, va afirmar ahir que respecta la decisió del jutjat número 13 de Barcelona per investigar «si s'han utilitzat diners de tots els catalans per pagar la festa del procés».

La Guàrdia Civil va acabar l'escorcoll a la seu d'Òmnium Cultural, a Barcelona, ahir a dos quarts de vuit del vespre, gairebé dotze hores després de començar. Els agents es van presentar a la seu de l'entitat, al carrer de la Diputació, a les 8 del matí. Cercaven documentació vinculada a les finances de l'entitat, com ara factures i pagaments a proveïdors. En acabar l'escorcoll, els membres de la Guàrdia Civil que van participar al dispositiu van sortir amb caixes de cartró que van carregar a cotxes policials no logotipats i van abandonar l'escena.



Mobilitzacions contra l'escorcoll

Fonts d'Òmnium van explicar que els agents van estar «segrestant el correu electrònic dels treballadors i canviant contrase-nyes», i van negar que s'hagués entrat al domicili de cap treballador o membre de la junta. El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va explicar en una entrevista a RAC1 que la instrucció del jutge per fer l'escorcoll a la seu de l'entitat indicava explícitament que «vigilin i que no cometin un nou 20 de setembre perquè es podria incórrer en un delicte de sedició i rebel·lió» si es convoca una manifestació a les portes d'Òmnium. Mauri va considerar que l'operatiu és un «atac vergonyós».

L'escorcoll a la seu de l'entitat cultural va provocar diverses manifestacions arreu del país. Centenars de persones es van concentrar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per protestar contra «la repressió» policial i els escorcolls de la Guàrdia Civil a la seu d'Òmnium Cultural i al Palau de la Generalitat. Un centenar de persones va arribar a la plaça de Catalunya cap a tres quarts de 10 de la nit i va desconvocar l'acte. Eren les que quedaven de les 400 que es van concentrar davant la caserna del cos de seguretat de Travessera de Gràcia arran dels escorcolls i la detenció de Molons. Abans, els protestants van desviar-se cap a l'Avinguda Diagonal i la van tallar. La manifestació es va desenvolupar sense incidents, custodiada per patrulles de la Guàrdia Urbana que desviaven el trànsit.