Detingut per denunciar un frau bancari quan en realitat eren pagaments a una web de cites

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Roses (Alt Empordà) un home de 27 anys per haver fet una denúncia falsa. L'arrestat va assegurar als agents que havia estat víctima d'un frau bancari, però en realitat es va comprovar que es tractava de pagaments que havia fet a una pàgina web per buscar parella. L'home, que és veí de l'Escala, afirmava que s'havien fet fins a dinou moviments fraudulents amb la seva targeta de crèdit des del gener del 2017, per un import total de 553 euros.

Els policies van obrir una investigació, i un cop van interrogar els responsables de l'aplicació, van confirmar que els diners estaven vinculats al pagament mensual per la subscripció que tenia amb la pàgina web. Per tot plegat, els Mossos van arrestar-lo el passat 13 de març i un cop va haver declarat, el jutge el va deixar en llibertat amb l'obligació de comparèixer quan se'l requereixi.

El mateix dia 13 es va produir una actuació similar per part dels agents de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de La Bisbal d'Empordà. En aquest cas els Mossos van rebre la denúncia per un robatori amb força que s'havia produït a Palafrugell (Baix Empordà). La suposada víctima era una dona de 39 anys i veïna de Palamós, que assegurava que li havien estirat una bossa on duia un ordinador portàtil, dues tauletes informàtiques, un ratolí i diverses targetes de memòria de gran capacitat.

Durant l'interrogatori la dona va caure en algunes contradiccions que van fer sospitar als agents. Quan se la va citar per interrogar-la per segona vegada es va fer enrere i va reconèixer que s'ho havia inventat tot, per poder cobrar de l'assegurança. Els Mossos no la van detenir, però la van denunciar per simulació de delicte.