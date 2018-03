Diverses persones moren en esfondrar-se un pont acabat de construir a Miami

Diverses persones van morir ahir per l'esfrondrament d'un pont d'accés a la Universitat Internacional de Florida (FIU), segons van informar fonts hospitalàries citades pel diari local Miami Herald. El pont, que va ser instal·lat dissabte passat, va caure sobre la carretera, i també va aixafar uns quants vehicles.

La Policia ha tancat la carretera per dur a terme les tasques de rescat, mentre que la FIU va expressar la seva «tristesa» pels fets. «Treballem amb les autoritats», va indicar. El pont, encara en construcció, es va desplomar per causes desconegudes sobre el conegut Carrer Vuit a l'altura de l'Avinguda 109, segons informaven mitjans locals que citaven la policia, mentre el departament de Bombers indicava que també hi havia «múltiples pacients ferits». Almenys vuit persones ferides van ser traslladades d'emergència al Kendall Regional Medical Center, segons el canal Local 10 News.

La construcció del pont va començar la primavera de l'any 2017 i s'esperava que conclogués al començament del 2019, i dissabte passat es va instal·lar precisament l'estructura principal sobre els pilars. L'obra, que pesava 950 tones i mesurava 53 metres de longitud, va tenir un pressupost de 14,2 milions de dòlars.