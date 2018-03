La Guàrdia Civil rebutja la coartada d'Ana Julia i l'acusa de detenció il·legal i assassinat

Els investigadors de la Guàrdia Civil al capdavant del cas de la mort del nen de 8 anys Gabriel Cruz han rebutjat, basant-se en els fets, el relat de la presumpta assassina, Ana Julia Quezada, qui sosté que va matar el nen després d'una discussió prèvia. «Els pares van educar en tot moment el nen en l'amor i el respecte, així que Gabriel no va poder fer aquests insults», van defensar ahir al mateix temps que apuntaven a una «detenció il·legal i assassinat» per a l'acusació.

El tinent coronel de la Guàrdia Civil José Hernández Mosquera i el comandant de la Unitat Central Operativa (UCO) Jesús Regna van explicar en una roda de premsa des d'Almeria que Ana Julia Quezada va asfixiar el nen de 8 anys a la finca familiar de Rodalquilar el mateix dia de la seva desaparició, i després va ocultar el cos en un «forat» sobre el qual va llançar ter-ra, pedres de jardineria i uns taulons. D'acord amb el perfil elaborat per la Unitat d'Anàlisi de la Conducta, Ana Julia Quezada és «una persona amb una fredor màxima, amb falta de preocupació sobre altres persones, possessiva, egocèntrica i que, en certes circumstàncies que li són negatives, pot provocar-li una ansietat molt gran». «És bastant manipuladora», van dir.

La dona de 43 anys, d'origen dominicà, va ser detinguda a Puebla de Vícar, el municipi on vivia amb el pare del nen, quan transportava al maleter del seu cotxe el cadàver, «sense saber on anava» ni què faria per desfer-se del cos. Prèviament havia recuperat el cadàver de Gabriel de la rasa que va improvisar a la finca, que no va ser inspeccionada a fons per la Guàrdia Civil perquè en els 12 dies de recerca els familiars, inclosa Ana Julia, havien estat allà en diverses ocasions sense trobar res sospitós.



Esperaven trobar-lo amb vida

A més, la investigació, centrada en l'entorn familiar, va estar «condicionada» pel fet que tenien l'esperança que el nen estigués viu i descartaven que, si era així, romangués ocult en aquest mas familiar. El fet que Ana Julia digués que havia trobat la samarreta de Gabriel va encoratjar aquesta hipòtesi, encara que, en paral·lel, va reforçar la sospita de la seva implicació en la desaparició. Llavors ja coneixien el seu passat a Burgos, per exemple, on va morir la seva filla en estranyes circumstàncies.

Els investigadors, que no van esmentar res de la destral que se situa suposadament a l'escena del crim, van assegurar que tenen acreditat que Ana Julia Quezada va actuar sola d'acord amb el seu «patró il·lògic» i «amb certa ambició econòmica». Van sospesar el mòbil econòmic perquè la detinguda va mostrar interès, van explicar ahir, perquè la família pugés la recompensa econòmica per qui aportés proves sobre Gabriel.



El mòbil del crim

En relació amb el mòbil del crim, el comandant de la UCO va indicar que «el motiu només està en la ment de la persona que ho realitza». Però va continuar: «Hi ha un fet molt evident, per a Ángel Gabriel era el més important». Del menor va afegir que «era un nen bo; no sabem exactament tot el que ha passat, però sabem que ella se'l va endur». Els agents també van negar haver informat la família que la sospitosa era Quezada.