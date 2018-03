El jutge decreta presó provisional sense fiança

? El titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Almeria, Rafael Soriano, va decretar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a Ana Julia Quezada, la presumpta autora de la mort de Gabriel Cruz, el nen de 8 anys al qual se li va perdre la pista el dia 27 de febrer a Las Hortichuelas de Níjar.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Almeria van concretar que a la detinguda se li imputen els delictes d'assassinat, detenció il·legal i contra la integritat moral, els dos primers conforme a la sol·licitud de la Fiscalia d'Almeria.

La detinguda es va ratificar durant la seva primera compareixença davant el jutge en la declaració que va fer davant la Guàrdia Civil, en la qual va assenyalar que hi va haver una discussió i un forcejament per una destral prèviament al fet que asfixiés el menor per posar fi a la seva vida i ocultés el seu cadàver a la finca de Rodalquilar. La seva versió ha estat desmuntada pels investigadors.