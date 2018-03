L'OTAN amenaça Rússia per l'atac químic al Regne Unit

El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va deixar clar que l'atac amb un agent químic al Regne Unit «ha de tenir conseqüències» perquè és «inacceptable» i va assegurar que el «Regne Unit no està sol» i l'aliança està preparada per donar-li suport.

«Dono suport plenament a la necessitat de donar una resposta perquè quan veiem accions com les que hem vist a Salisbury ha de tenir conseqüències», va remarcar Stoltenberg en roda de premsa preguntat per l'enverinament del doble agent rus Sergei Skripal i la seva filla amb un agent nerviós militar al Regne Unit. El Govern britànic ha acusat Rússia d'estar darrere de l'incident.

El secretari general aliat va assegurar que no tenen «cap motiu per posar en dubte les troballes i avaluacions que ha fet el Regne Unit», que apunten a Rússia com a responsable. «Hem vist abans que Rússia ha estat implicada en el mateix tipus d'incidents i casos. I sabem que aquest agent nerviós ha estat produït allà. Per tant, confiem en les avaluacions que ha fet el país britànic», va explicar l'exprimer ministre noruec. «Estic absolutament segur que el Regne Unit respondrà i està responent de forma proporcionada i mesurada», va assegurar. En ser preguntat pel tipus de suport pràctic que els aliats podrien brindar al Regne Unit i si estaria justificat invocar l'article 5 –la clàusula de defensa col·lectiva– en resposta a aquest atac, Stoltenberg va assegurar que «no hi ha hagut una petició de l'article 5», fet que correspon als països sol·licitar-lo, va dir.



Violació «clara» de les normes

Dit això, va deixar clar que «el Regne Unit no està sol i que «l'OTAN està preparada per donar-li suport» després que els aliats van acordar dimarts que es tracta d'un atac «inacceptable» i «una violació clara de les normes i acords internacionals» en la reunió del Consell de l'Atlàntic Nord en la qual el Govern britànic els va informar del cas. Ahir l'assessor de seguretat nacional del Govern britànic, Mark Sedwill, va donar-los les últimes dades, segons Stoltenberg, que va avançar que dilluns també es reunirà amb el ministre d'Exteriors britànic, Boris Johnson.

Els aliats van traslladar dimecres a Londres «la seva solidaritat» i van exigir a Rússia que «respongui les preguntes del Regne Unit», i també les que es realitzin sobre el seu programa d'armes químiques.