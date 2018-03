Suïssa diu que no hi ha «base legal» per detenir Puigdemont o Serret a Ginebra

Ara per ara no hi ha cap base legal per detenir Carles Puigdemont o Meritxell Serret a Suïssa. Així ho va admetre el portaveu de l'Oficina Federal de Justícia (OFJ) de Suïssa, Folco Galli, a l'ACN preguntat per la petició de la Fiscalia espanyola al magistrat del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena per saber si és «viable» detenir-los i extradir-los aprofitant el seu viatge a Ginebra els pròxims dies.

Des de l'OFJ recorden que el 5 de desembre passat el TS va retirar l'ordre de detenció internacional contra Puigdemont i la resta de membres del Govern destituïts establerts a la capital belga. «La situació no ha canviat des de llavors; per tant, no hi ha cap base legal per a una detenció a Suïssa», va dir el portaveu. En tot cas, d'acord amb la base legal i els acords entre Espanya i Suïssa, el país alpí no garanteix l'extradició o qualsevol altre tipus de cooperació judicial per «delictes polítics». Tant Puigdemont com Ser-ret viatjaran des de Brussel·les fins a Ginebra diumenge per participar en diversos actes i conferències sobre els drets humans i la situació política a Catalunya.

Segons recull la informació de l'oficina de justícia, Suïssa no concedeix una extradició quan aquesta es basa en delictes polítics. A més, una petició també pot ser denegada quan el procés estranger és contrari als principis del Conveni Europeu de Drets Humans o es dirigeix a «castigar o perseguir una persona a causa de les seves opinions polítiques». La persona ha de demostrar, però, que l'amenaça «una pena o tracte inhumà o degradant».



Limitar la validesa del passaport

El ministeri Públic sol·licita, en primer lloc, que el ministeri d'Afers Exteriors informi en relació amb les gestions realitzades per l'expresident català i l'exresponsable de la conselleria d'Agricultura davant els representants diplomàtics d'Espanya a Suïssa per a la seva participació en el Festival de Cinema de Drets Humans (FIFDH) i en un acte del Consell de Drets Humans de l'ONU. A més, demana que l'Oficina de Cooperació Internacional del ministeri de l'Interior, en col·laboració amb Interpol, faci les gestions necessàries davant les autoritats competents de Suïssa amb la finalitat de determinar la viabilitat de la detenció de Puigdemont i Serret i la seva reclamació a l'efecte d'extradició.

En tercer lloc, insta el TS a adoptar mesures cautelars complementàries consistents en la «limitació de la validesa del passaport» per a Puigdemont i Serret. Sobre ells es manté vigent l'ordre de detenció nacional dictada per la magistrada Carmen Lamela.