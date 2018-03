El Suprem reitera a Junqueras i Sànchez la negació d'anar a plens

La sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem (TS) va confirmar ahir la decisió del jutge instructor Pablo Llarena que, el mes de gener passat, va denegar els permisos a Oriol Junqueras i Jordi Sànchez que –com a diputats electes– sol·licitaven ser presents als plens del Parlament.

Van fer la petició de manera genèrica però amb la vista posada en el ple convocat per al 30 de gener per investir Puigdemont (que després es va ajornar). Llavors, el jutge els va denegar sortir, va declarar la seva «incapacitat legal» per anar a les sessions i va deixar en mans de la mesa la fórmula com havien de delegar el vot. Les seves defenses van presentar recurs a la sala, que ha resolt en la mateixa línia que Llarena. En una interlocutòria, argumenten que hi ha risc de reiteració delictiva precisament perquè haurien comès els delictes en seu parlamentària «de manera dilatada en el temps i planificada». Els magistrats els retreuen que invoquin el dret fonamental de participació política i defensin que és «bàsic» en l'ordenament jurídic quan, segons diuen, el van «arraconar, injuriar i contravenir» amb la seva actuació. Remarquen que tots dos han tingut «un protagonisme rellevant i fins i tot un lideratge carismàtic» en la finalitat «de fracturar la sobirania de l'Estat».



Sànchez i Forn, al TS

El número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, i el conseller destituït Joaquim Forn assistiran dimarts a una vista davant la sala d'apel·lacions del TS. Forn és citat a les 10 i Sànchez, a les 10.30, i tots dos podran ser físicament a la sala de vistes, tot i que només hi podran intervenir al final i si se'ls concedeix la paraula. Durant les sessions s'analitzaran dos recursos presentats per les seves defenses contra interlocutòries dictades al febrer, quan el jutge Llarena va denegar-los la llibertat argumentant que existia risc de reiteració delictiva. En el cas de Forn, és un recurs per una interlocutòria del 2 de febrer, i en el cas de Sànchez, per una decisió de Llarena del 6 de febrer.