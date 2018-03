Aldarulls i concentracions a Madrid per la mort d'un manter senegalès

Una concentració de manters i una altra de veïns, ambdues comunicades i autoritzades per la delegació del Govern a Madrid, van convergir ahir a la tarda a la capital espanyola en dues places del barri de Lavapiés després de la mort d'un manter a causa d'un infart al carrer de l'Ós i els posteriors disturbis.

Una de les concentracions era convocada pel Sindicat de Manters de Madrid a la plaça de Nelson Mandela, que va fer una crida per protestar junts per la mort de Mame Mbaye. Aquesta mobilització tenia el suport d'altres col·lectius com SOS Racisme. L'altra, que es va celebrar a la mateixa hora a la plaça de Lavapiés, va ser convocada per la plataforma de veïns del barri. Només va aplegar unes desenes de persones, que es van dirigir posteriorment cap a la plaça Nelson Mandela i es van unir en una única protesta, amb milers de persones.

Molts dels manifestants van clamar contra el que consideren una «mort violenta» i van carregar contra la Llei d'Estrangeria, i la van definir com una normativa «que mata». Entre les consignes més destacades hi havia «Cap ésser humà és il·legal», «La Llei d'Estrangeria mata gent cada dia», «Sí, sí, el van matar», i «No, no, CIEs no».



Disturbis dijous a la nit

Un total de 10 agents de la Policia Nacional van resultar ferits dijous a la nit durant els aldarulls que es van produir al barri de Lavapiés, on un jove senegalès va morir d'una parada cardiorespiratòria en circumstàncies que encara es desconeixen. Sis persones, totes espanyoles i entre elles una dona i un menor, van ser detingudes pels incidents, durant els quals es van cremar contenidors i mobiliari urbà, així com també van ser malmeses dues sucursals bancàries –una d'elles totalment cremada– i es van formar barricades. Segons van informar fonts de la Prefectura Superior de Policia, la intervenció de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) es va produir a partir de les 9 del vespre, després de rebre un avís de la Policia Municipal de Madrid davant la concentració de persones que s'estava produint a Lavapiés arran de la mort del jove.



La Policia ho nega

La Policia Municipal de Madrid va explicar que una parella d'agents va atendre el senegalès a Lavapiés quan van ser alertats que havia tingut un atac epilèptic i una parada cardiorespiratòria a les portes del seu habitatge, sense que hi hagués abans persecució policial, segons van informar a Europa Press fonts de la policia madrile-nya.

Per la seva banda, el delegat de Salut, Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Madrid, Javier Barber, va anunciar que s'havia obert un expedient d'informació reservada i va negar que s'estigués fent una persecució policial al moment en el qual el ciutadà senegalès Mmame Mbage va tenir l'infart que li va llevar la vida. El portaveu del Govern i ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, va traslladar les «condolences» a la família i a amics del jove de Senegal mort al barri de Lavapiés i va lamentar els disturbis posteriors, la investigació dels quals és «responsable» l'Ajuntament de Madrid, va dir. El portaveu de l'executiu també va agrair «l'esforç» dels policies per «dominar la situació».