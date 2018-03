Clam multitudinari al centre de Barcelona per reclamar un augment de les pensions

Milers de persones s'han unit aquest dissabte per sortir al carrer al centre de Barcelona per exigir un augment de les pensions superior al 0,25% aprovat pel govern de Mariano Rajoy. La Marea Pensionista, diverses associacions de jubilats i els principals sindicats han encapçalat una marxa convocada sota el lema 'Defensa les pensions d'avui i de demà', que ha sortit de la plaça d'Urquinaona per arribar fins la delegació del govern espanyol. Crits de "Les pensions seran sempre nostres" o "volem la pensió del pare del Borbó" i petites pancartes amb dures crítiques al govern central han protagonitzat una marxa que aquest mateix matí també s'ha convocat a Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Granollers i Mataró. A la tarda, la manifestació se celebrarà a Vic i Reus.