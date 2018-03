La comunitat educativa surt en massa al carrer en defensa de l'escola catalana i la immersió lingüística

Amb el lema 'L'Escola catalana, democràtica i cohesionadora, no té por', milers de persones han sortit aquest dissabte al carrer per defensar el "model d'èxit" que representen l'escola catalana i el sistema d'immersió lingüística davant el que consideren "atacs sistemàtics" del govern del PP i de partits com Ciutadans o Societat Civil Catalana.

Expressant un clar rebuig al "xantatge" i la "judicialització de l'educació" per part de l'Estat, la marxa ha sortit del passeig de Gràcia amb ronda de Sant Pere amb destinació al passeig de Lluís Companys. Una manifestació convocada per la plataforma unitària Som Escola, que integren sindicats com USTEC-STEs i el Sindicat d'Estudiats dels Països Catalans (SEPC), agrupacions de famílies d'alumnes com la FAPAC o entitats com Òmnium Cultural o l'ANC.

El color verd ha estat força present en la mobilització, ja que s'ha demanat als assistents que portessin una peça de vestir amb aquest color. D'aquesta manera s'ha volgut recordar i retre homenatge a les persones mobilitzades l'any 2013 en la 'marea verda' educativa a les Illes Balears, que denunciava el model de trilingüisme que va voler imposar el govern del PP encapçalat per José Ramón Bauzà.

Unes 8.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, han participat a la marxa, on la pluja ha estat protagonista durant tot el recorregut. Entre els assistents, el president del Parlament, Roger Torrent, els vicepresidents d'ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri, i exconsellers d'Ensenyament de la Generalitat com Irene Rigau o Ernest Maragall.

El punt i final de la marxa ha estat el Parc de l'Estació del Nord, on els actors Marc Martínez i Sara Espígul han estat els encarregats de llegir el manifest. En relació, entre d'altres, als mestres encausats de la Seu d'Urgell per debatre a l'aula sobre l'1-O, el text assenyalava el " suport a totes les persones denunciades". "Volem donar ànims i força a la resta de docents perquè no cedeixin ni un mil€límetre en l'exercici de les seves funcions", apunta l'escrit.

Ressaltant que l'actual model d'escola és "crítica, inclusiva i democràtica", Somescola assenyala que "els qui acusen falsament l'escola dient que adoctrina són en realitat els qui voldrien que l'escola adoctrinés 'Seguridad y defensa nacional' creant identitat nacional amb visions unívoques i doctrinàries de la historia", apunta. Per això, reclama el fet que "és responsabilitat de la societat lluitar contra l'autoritarisme".

També s'ha fet esment de la polèmica proposta del govern del PP -a petició d'entitats com Societat Civil Catalana-, d'augmentar la presència del castellà a les aules catalanes. "L'ús del 155 per introduir la casella del castellà és una usurpació de les competències educatives de la Generalitat per part d'un partit que només ha obtingut quatre diputats dels 135 del Parlament de Catalunya", denuncia l'escrit. "Només busca dividir el poble i generar un conflicte inexistent", afirma.

El model d'immersió lingüística, vigent des de fa més de 30 anys, ha estat també un dels temes estrella de la marxa. I per defensar-la, ha pujat a l'escenari l'exdiputat i exlíder de Podem, Albano Dante Fachín, que va arribar a Catalunya des de la seva Argentina natal quan tenia 15 anys. S'ha adreçat a gent que es pot trobar actualment en aquesta situació; nouvinguts que "no coneixen l'idioma". "No tingueu por", ha reclamat. "És una meravella, us enriquirà, mai es perd res aprenent una llengua, sempre es guanya", ha assegurat. "No feu cas dels qui diuen mentides per esgarrapar quatre vots miserables", ha sentenciat.

Un altre dels qui ha parlat sobre l'escenari ha estat Ramon Font, mestre i membre del sindicat Ustec-Stes, qui prèviament als mitjans ha lamentat que en ocasions s'utilitza l'educació com a "arma llancívola" per guanyar quatre vots i que s'ha d'apostar per "l'escola de qualitat". En el torn de parlaments, Font també ha estat crític amb les acusacions d'alguns sectors d'adoctrinament independentista.

"La nostra feina és explicar, no només la història, sinó les coses que passen a l'entorn de l'alumnat", ha dit Font. "Si un nen, el dia 2 d'octubre veu l'escola trencada i les feines per terra, em sembla que no li podem dir que han estat els 'angelets o els Reis de l'Orient", ha reblat.

Xavier Corbera, portaveu de la Plataforma Somescola, ha denunciat que "l'escola catalana fa molts anys que pateix l'intent de l'Estat de desmantellar-la". Un intent "que va mes enllà del model immersió". En aquest sentit, apunta que s'amenaça un model de consens que "garanteix l'aprenentatge de dues llengües, amb una societat cohesionada i amb igualtat oportunitats".

L'exconsellera Irene Rigau ha relatat que aquests "atacs" a l'escola catalana i al model ja es pateixen des dels anys 80 "però ens hem protegit molt bé", assegura. "La LEC ha esdevingut un mur molt bo perquè no permet al 155 modificar el model", indica. "I aquesta és la nostra fortalesa", assegura.

El també exconseller Ernest Maragall ha subratllat que "l'escola no té por" i que "té una força i una capacitat de arrelament" molt forta al país on és "pràcticament impossible aturar i destruir". Vaticina que en els pròxims mesos un "agressió explícita" al model d'escola catalana. "Però estem en condicions d'aguantar l'ofensiva i de parlar de com serà escola republicana", ha conclòs l'ara diputat per ERC.

Des del Junts per Catalunya, el parlamentari Lluís Font, ha defensat un model que permet "el domini de varies llengües". "Aquest és el gran èxit de la immersió lingüística", assegura, considerant també que beneficia, entre d'altres, a alumnes que no tenen el català com a llengua habitual. "Això ha fet possible una major cohesió social i igualtat oportunitats", apunta.

I des de CCOO; el secretari general de la Federació d'Educació, Manuel Pulido, ha marcat tres objectius: "Evitar la segregació lingüística, aconseguir mantenir la competència lingüística en dues llengües i mantenir el respecte per a una societat plurilingüe".



Absència de l'escola concertada



Tot i que la voluntat era que la mobilització fos una "marxa transversal i unitària", en els dies previs ja hi hagut entitats i partits que han declinat participar de la convocatòria de Somescola. Entre aquestes, la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya, qui ha considerat que la manifestació suposava un "atac frontal a l'escola concertada".

Semblant raonament ha argumentat la formació política Units per Avançar, adherida al grup parlamentari del PSC i liderada per l'exconseller i exlíder d'Unió, Ramon Espadaler. Considera que la convocatòria "discrimina l'escola concertada" perquè hi veu una 'politització' la qual, intencionada o no, "distorsionen la realitat del model ampli d'escola catalana". Tanmateix, Units per Avançar ha reiterat explícitament "el total suport a la immersió lingüística en català i al model educatiu fixat per la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)".

També ha declinat participar a la manifestació la Federació d'Ensenyament del sindicat USOC. De fet, en un comunicat va expressar la seva "perplexitat" perquè altres sindicats organitzessin l'acció sense tenir en compte USOC, sindicat majoritari a l'escola concertada.

En aquest sentit, ha demanat que s'acabi el "doble discurs". "No ens deixem enredar, alguns pretenen utilitzar com a excusa la defensa de la llengua i el model d´escola catalana per a demanar el tancament de l'escola concertada", assenyala.