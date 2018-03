La comunitat educativa surt massivament al carrer en defensa de l'escola catalana

Amb el lema 'L'Escola catalana, democràtica i cohesionadora, no té por', milers de persones han sortit aquest dissabte al carrer per defensar el "model d'èxit" que representen l'escola catalana i el sistema d'immersió lingüística davant el que consideren "atacs sistemàtics" del govern del PP i de partits com Ciutadans o Societat Civil Catalana. Expressant un clar rebuig al "xantatge" i la "judicialització de l'educació" per part de l'Estat, la marxa ha sortit del passeig de Gràcia amb ronda de Sant Pere amb destinació al passeig de Lluís Companys. Una manifestació convocada per la plataforma unitària Som Escola, que integren sindicats com USTEC-STEs i el Sindicat d'Estudiats dels Països Catalans (SEPC), agrupacions de famílies d'alumnes com la FAPAC o entitats com Òmnium Cultural o l'ANC.

El color verd ha estat força present en la mobilització, ja que s'ha demanat als assistents que portessin una peça de vestir amb aquest color. D'aquesta manera s'ha volgut recordar i retre homenatge a les persones mobilitzades l'any 2013 en la 'marea verda' educativa a les Illes Balears, que denunciava el model de trilingüisme que va voler imposar el govern del PP encapçalat per José Ramón Bauzà.