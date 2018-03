Concentracions arreu del país per demanar l'alliberament dels Jordis

Uns centenars de persones van omplir la part central de la plaça Universitat ahir al vespre en protesta pels cinc mesos de l'empresonament del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'expresident de l'ANC i diputat de JxCAT, Jordi Sànchez, així com pels 134 dies que fa que són a la presó Oriol Junqueras i Joaquim Forn.

Dues de les conselleres destituïdes en aplicació de l'article 155, Meritxell Serret i Clara Ponsatí, des de Brussel·les i el Regne Unit, i l'exdiputada sallentina Anna Gabriel, des de Suïssa, van enviar missatges enregistrats per reclamar l'alliberament de tots els «presos polítics». Precisament a Sallent una cinquantena de veïns es van concentrar a la plaça de la Vila davant un llaç groc fet amb espelmes per demanar la llibertat dels Jordis. El CDR ha organitzat un dejuni com a forma de protesta que va començar ahir a la nit i que s'afegeix al que fan diverses persones a Montserrat. També es van manifestar desenes de persones a la plaça de Sant Pere de Berga.



Amnistia exigeix llibertat

La coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya, Adriana Ribas, va exigir ahir l'alliberament «immediat» i la retirada de càr-recs de l'expresident de l'ANC i candidat a la presidència, Jordi Sànchez (JxCat), i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, coincidint amb els cinc mesos del seu empresonament. «Entenem que els càrrecs són desproporcionats i injustificats», va declarar als mitjans al Parlament després de reunir-se amb el president de la cambra, Roger Torrent. Van abordar els drets humans a Catalunya i a Espanya, amb èmfasi en la situació de Sànchez i Cuixart: «Li hem traslladat la nostra preocupació pels atacs a la llibertat d'expressió», va afirmar Ribas. En preguntar-li si considera que Sànchez i Cuixart són presos polítics, la coordinadora va respondre que Amnistia Internacional prefereix parlar de «presos de consciència».