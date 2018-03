La Fiscalia no ha presentat l'escrit per invalidar el passaport de Puigdemont

La Fiscalia del Tribunal Suprem no havia presentat ahir a la tarda cap escrit davant el jutge instructor Pablo Llarena per demanar que anul·li la validesa del passaport de Carles Puigdemont i la resta d'investigats que es troben a l'estranger.

La Fiscalia del Tribunal Suprem va emetre un comunicat dijous on, entre d'altres, anunciava que demanaria al jutge Pablo Llarena que anul·lés la validesa dels passaports de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Meritxell Serret, Antoni Comín (tots a Brussel·les), Clara Ponsatí (a Escòcia) i Anna Gabriel (Ginebra).

El Ministeri Públic anunciava un seguit de mesures arran de l'anunci del viatge que Puigdemont i Serret faran diumenge (i que durarà uns quants dies) a Ginebra (Suïssa) per participar, entre d'altres, en el Festival de cinema de drets humans i en un acte del Consell de Drets Humans de Nacions Unides.

Tot i el comunicat, a l'hora de tancar la secretaria del Tribunal Suprem (15 h) no s'havia rebut cap escrit per part de la Fiscalia. Hi ha diferents vies per fer arribar l'escrit al Suprem, però el fet que encara no s'hagi presentat fa pràcticament impossible que el jutge Llarena prengui alguna mesura abans de diumenge.