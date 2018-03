Puigdemont ja és a Ginebra

Carles Puigdemont ha volat aquest dissabte a la tarda cap a Ginebra, on aquest diumenge participarà en un debat sobre l'autodeterminació, coincidint amb la projecció del film "Catalunya: Espanya a punt d'una crisi de nervis". El líder de Junts per Catalunya i l'empresari Josep Maria Matamala han agafat un vol des de Brussel·les a les 15.22 hores i ha arribat a la capital suïssa cap a dos quarts de cinc de la tarda. Aquesta és la segona vegada que Puigdemont surt de Bèlgica, en la primera ocasió va anar a Copenhagen, on va participar en una xerrada sobre el procés català organitzada per la universitat de la capital de Dinamarca. El líder de Junts per Catalunya assistirà aquest cap de setmana al Festival del cine i el Fòrum Internacional sobre els drets humans (FIFDH per les seves sigles en francès) que té lloc a la capital suïssa. I dimecres participarà en una xerrada organitzada per l'Institut d'Alts Estudis Internacionals i de Desenvolupament de Ginebra i que porta per títol "Té encara importància la independència al segle XXI?".

L'Oficina Federal de Justícia de Suïssa va assegurar dijous que "no hi ha base legal" per detenir Puigdemont al país helvètic. Des de l'OFJ recorden que el 5 de desembre passat el Tribunal Suprem va retirar l'ordre de detenció internacional contra Puigdemont i la resta de membres del govern destituïts establerts a la capital belga. "La situació no ha canviat des de llavors, per tant, no hi ha cap base legal per a una detenció a Suïssa", va dir el portaveu preguntat per si aquesta seria "viable", tal com vol saber la Fiscalia. En qualsevol cas, d'acord amb la base legal i els acords entre Espanya i Suïssa, el país alpí no garanteix l'extradició o qualsevol altre tipus de cooperació judicial per "delictes polítics".

Dimecres, el Departament Federal d'Afers Exteriors suís va fer públic un comunicat en què afirmava que davant la visita "privada" de Carles Puigdemont al país, el govern helvètic "reiterava" que la qüestió de Catalunya és "un assumpte intern" d'Espanya que "hauria de ser tractat" dins del marc de l'ordre constitucional espanyol.

Aquest diumenge, Puigdemont serà un dels participants d'un debat que també reunirà la política Micheline Calmy-Rey, expresidenta de la Confederació suïssa, i altres ponents encara per confirmar. A banda del debat també hi haurà una roda de premsa, segons l'organització. La xerrada està organitzada conjuntament amb la Universitat de Ginebra. Precisament és en aquesta ciutat helvètica on es troba l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel des de mitjans de febrer.

Creat l'any 2003 a Ginebra el FIFDH és alhora un festival i un fòrum que té lloc simultàniament a la sessió del Consell dels drets de l'home de l'ONU. La missió del festival, segons defineixen, és la d'oferir "amb total independència" un espai de diàleg "obert i constructiu" sobre els drets humans.