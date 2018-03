Rajoy valora si assisteix a la cimera amb els Balcans si Kosovo hi va com a estat

El president del Govern espa-nyol, Mariano Rajoy, valora la seva assistència a la cimera europea amb els països dels Balcans occidentals programada el pròxim 17 de maig a Sofia (Bulgària). La trobada, que reunirà els líders dels estats membres i sis socis balcànics, podria tenir l'absència total o puntual de Rajoy si Kosovo hi acudeix com a Estat.

Fonts diplomàtiques espanyoles van explicar que Espanya buscarà la fórmula de participar-hi en funció de com es plantegi el format de la trobada i van desvincular que el cas d'aquesta cimera tingui res a veure amb la situació política a Catalunya. Mantenen que la posició espanyola és per una «qüestió de principis», d'estar en contra de les independències unilaterals. A més, fonts del Govern espanyol van confirmar que Rajoy no participarà en cap acte que impliqui «un reconeixement implícit o explícit» de Pristina.