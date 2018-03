La Unió Europea debatrà la resposta al cas de l'exagent

Theresa May amb un policia a Salisbury, aquest dijous

Theresa May amb un policia a Salisbury, aquest dijous reuters

Els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea discutiran dilluns com respondre de forma unida a l'atac amb gas nerviós en el qual van resultar enverinats l'exagent rus Sergei Skripal i la seva filla a la localitat britànica de Salisbury, un assumpte que també abordaran al màxim nivell els caps d'Estat i de Govern dels 28 en la cimera del 22 i 23 de març.

El doble agent rus i la seva filla Yulia van ser trobats inconscients al costat d'un centre comercial de Salisbury el 4 de març, després d'estar exposats a un agent químic de l'era soviètica, un atac que el Govern britànic ha atribuït a Moscou després d'assegurar que es tracta d'un agent militar «desenvolupat per Rússia». Després d'això, va anunciar l'expulsió de 23 diplomàtics russos i la ruptura dels contactes d'alt nivell. La primera ministra britànica, Theresa May, va insistir dijous que tots els indicis apunten a Rússia com a «culpable» durant una visita a la localitat britànica, encara que Rússia ha negat tota implicació i li ha instat a presentar proves. L'ambaixador rus al Regne Unit, Alexander Yakovenko, va criticar «la manca d'informació» sobre el cas.

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va mantenir ahir una conversa telefònica amb May «per preparar un missatge clar de la UE sobre l'atac a Salisbury». El cap de la diplomàcia britànica, Boris Johnson, va demanar abordar l'assumpte en la reunió amb els seus col·legues de la UE aquest dilluns, de la qual s'espera que surti una declaració de suport i solidaritat amb el Regne Unit dels 28.