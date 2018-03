La comunitat educativa surt al carrer per defensar el model d'immersió lingüística

Amb el lema «L'Escola catalana, democràtica i cohesionadora, no té por», milers de persones van sortir ahir al carrer per defensar el «model d'èxit» que representen l'escola catalana i el sistema d'immersió lingüística davant del que consideren «atacs sistemàtics» del govern del PP i de partits com Ciutadans o organitzacions com Societat Civil Catalana.

Expressant un clar rebuig al «xantatge» i la «judicialització de l'educació» per part de l'Estat, la marxa va sortir del passeig de Gràcia amb ronda de Sant Pere amb destinació al passeig de Lluís Companys.

Una manifestació convocada per la plataforma unitària Somescola, que integren sindicats com USTEC-STEs i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), agrupacions de famílies d'alumnes com la FAPAC o entitats com Òmnium Cultural o l'ANC.

Els càntics de «L'escola catalana no té por» i «No tenim por» van ser dos dels més corejats durant la manifestació, que va desenvolupar-se en part sota la pluja i que va arribar setmanes després que el Govern afirmés que estudiava incloure una opció lingüística a la preinscripció i com a rebuig a les acusacions d'adoctrinament de l'escola catalana.

Entre els assistents a la manifestació, hi va haver el president del Parlament, Roger Torrent, l'expresidenta de la Cambra i diputada d'ERC, Carme Forcadell, els exconsellers d'Ensenyament Ernest Maragall i Irene Rigau, els diputats de JxCat Eduard Pujol i Lluís Font, el diputat de la CUP Carles Riera, la diputada del PSC Ester Niubó, el diputat al Congrés d'ECP Joan Josep Nuet, el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i els vicepresidents de ANC i Òmnium Cultural, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri.

El color verd va estar molt present en la mobilització, ja que es va demanar als assistents que portessin una peça de vestir amb aquest color.

D'aquesta manera es va voler recordar i retre homenatge a les persones mobilitzades l'any 2013 en la «marea verda» educativa a les Illes Balears, que denunciava el model de trilingüisme que va voler imposar el govern del PP encapçalat per José Ramón Bauzà.

El cantant de rap balear Valtonyc va actuar ahir com a tancament de la manifestació en defensa de l'escola catalana, impulsada per la plataforma Somescola, que va reunir diversos milers de persones a Barcelona.

L'actuació de l'artista, condemnat pel Tribunal Suprem per un delicte d'injúries, va ser el colofó d'una manifestació marcada per la pluja i que va comptar amb gran part de la comunitat universitària.

En els discursos en l'acte final de la manifestació, la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Mercè Terès, va destacar que el model català lluita contra la segregació, i Marina Gassol, de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d' alumnes (FAPAC), va demanat que «la màquina de la por» no repercuteixi a l'aula.

El parlament més aplaudit va ser el de l'exlíder de Podem Catalunya, Albano Dante-Fachin, que va recordar la seva arribada als 15 anys a Catalunya i com «no va trobar una casella sinó una societat que volia compartir» la seva llengua.

Fachin va dir que si la pluja no pot aturar la dignitat de la societat catalana, tampoc ho farà el Govern de Mariano Rajoy «ni quatre diputats» al Parlament, en referència als que té en l'actualitat el PP a la Cambra catalana.

L'exlíder de Podem Catalunya i impulsor de Som Alternativa va assenyalar que l'escola catalana «no té por» i va lloar el paper dels professors.