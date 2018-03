L'economista Elisenda Paluzie guanya les eleccions al secretariat nacional de l'ANC

Elisenda Paluzie va ser la candidata més votada a les eleccions del secretariat nacional de l'ANC, que es van celebrar ahir a Barcelona. La professora titular en Economia per la UB es va endur un total de 5.062 vots i va superar altres candidats com Joan Canadell, que va situar-se en segona posició, amb 3.152 vots, Pep Cruanyes i David Minoves.

Pel que fa al vicepresident del Cercle Català de Negocis (CCN), David Fernàndez Aguilera, que també s'havia presentat a aquests comicis, va quedar en cinquena posició. D'altra banda, el cap de comunicació de l'ANC, Adrià Alsina, va obtenir la sisena posició.

Segons va informar el diari Ara, en total van votar el 19,51% del cens, format per 7.155 socis, 4.596 dels quals ho van fer telemàticament i 2.559 de manera presencial.

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, va votar presencialment ahir a la seu central del carrer Marina en les eleccions per escollir el nou secretariat nacional de l'entitat sobiranista. «És evident que no hi som tots perquè falta en Jordi Sànchez. Es tracta d'una votació que es dóna en un context extraordinari», va afirmar Alcoberro.

«Avui toca, però, que els nostres electors parlin i que tinguem un nou secretariat nacional que abordi un període que serà problemàtic», va continuar el vicepresident de l'ANC. «Vull agrair a tots els candidats que s'han presentat perquè no deixa de ser un acte de compromís amb el país i amb l'ANC», va precisar Alcober-ro, que ha estat acompanyat per la dona de Jordi Sànchez, Susanna

Barreda.

«Avui el Jordi m'ha demanat que vingui a votar per ell. M'ha delegat el seu vot després de ser 5 mesos tancat a la presó», va recordar Barreda, que va carregar contra les interlocutòries «cada cop més estrambòtiques» que mantenen Jordi Sànchez engarjolat a Soto del Real.

«L'última deia que ell reiterava el seu delicte perquè es presentava en una llista electoral. És inacceptable el que està passant amb l'Estat espanyol», va lamentar Susanna Barreda.

El vicepresident de l'ANC va voler agrair als voluntaris de l'entitat que ahir van fer possible l'obertura de més de 120 punts de votació presencial arreu de Catalunya (telemàticament es va poder votar fins a les 16 hores).

«I també la tasca dels tècnics i de la Junta Electoral, que han hagut de fer una feina que no sempre és agraïda», va reconèixer Alco-berro, tot recordant sense citar directament la polèmica exclusió de la candidatura del periodista i exdiputat de la CUP Antonio Baños.



Sessió constitutiva

Un cop obtinguts aquests resultats, els 77 nous membres del Secretariat Nacional de l'entitat hauran de decidir el nom de la persona que liderarà l'entitat sobiranista els propers dos anys. Aquesta decisió es farà efectiva el proper dissabte, 24 de març, quan se celebrarà la sessió constitutiva a l'Hospitalet de Llobregat.

Les estratègies de l'ANC i d'Òmnium s'han distanciat. Mentre l'Assemblea ha endurit el discurs i ha exigit fer front a l'Estat, com la CUP i JxCat, Òmnium aposta per concentrar les forces en ampliar la base independentista com pretenen ERC i el PDECat.