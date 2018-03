Puigdemont i Gabriel es reuniran demà a Ginebra; parlaran del rol de la CUP en la investidura

El líder de JxCat Carles Puigdemont i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel es reuniran a Ginebra i parlaran del rol dels cupaires en la investidura i de la seva "situació". Així ho ha explicat el propi Puigdemont en una entrevista amb el diari suís 'Le Temps'. Puigdemont i Gabriel es trobaran dilluns, segons ha pogut confirmar l'ACN. Preguntat sobre el paper "essencial" de la CUP en el debat d'investidura, Puigdemont ha assegurat que "seria estúpid" que ell i Gabriel no en parlessin. "Però sobretot parlarem de la nostra situació i de la nostra disposició a continuar defensant el dret i la legitimitat de les nostres decisions", ha indicat el líder de JxCat, que ha admès que té "pressa" perquè es pugui escollir un nou president. Per Puigdemont és "lògic" que coincidint amb la seva visita a Ginebra es trobi amb l'exdiputada de la CUP.

Puigdemont ha assegurat que fins que el Parlament de Catalunya no esculli un nou cap de l'executiu ell és "el president". "No perdré el títol. Puc ser el president escollit pel parlament o no, però ningú pot negar que sóc el 130è president de Catalunya", ha indicat a 'Le Temps'. Segons Puigdemont, si les institucions catalanes tenen un "problema de legitimitat" no és pels debats dels independentistes, sinó pel 155. "Es van suspendre les institucions de manera il·legal, violant el mandat popular", ha avisat.

Puigdemont ha dit que respondria "favorablement" a "totes les propostes de diàleg o que pretenguin establir un espai de discussió". "El conflicte no es pot resoldre de cap altra manera, no es resoldrà amb penes de 25 o 30 anys de presó, ni amb exilis ni humiliacions", ha dit.

Segons ell, el seu "retorn" seria "una bona notícia per la democràcia" perquè implicaria "la normalització de la via política". "Els actors polítics haurien de parlar, nosaltres sempre ho hem volgut", ha afegit, remarcant que el govern espanyol "va negociar amb el grup terrorista ETA" però "insòlitament" és "incapaç de dialogar" amb els independentistes catalans. "No hem matat ningú, hem fet servir les urnes. És inacceptable", ha remarcat.