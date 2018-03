Ramón Jáuregui anuncia que deixa la política en un acte públic

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va agrair ahir a l'eurodiputat Ramón Jáuregui, després d'anunciar que deixarà la política, «la feina brillant en totes les tasques» que ha exercit i la seva vida «lliurada al socialisme».

Així va pronunciar-se en un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social Twitter hores després que Jáuregui, de 69 anys, fes pública en un acte públic a Bilbao la seva decisió, que no va comunicar prèviament a la direcció federal del partit.

També la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, va fer servir Twitter per elogiar la «immensa vàlua» de l'exministre de Presidència amb el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Díaz el va definir com un socialista exemplar, que en la política basca, espanyola i europea ha demostrat la seva «immensa vàlua».

En la celebració del 25è aniversari de la convergència entre el PSE i Euskadiko Ezkerra, Jáuregui va intervenir al teatre Arriaga en un acte en què va ser acompanyat, entre d'altres, per la secretària general del PSE, Idoia Mendia, i de l'actual parlamentari i exvicesecretari general d'EE, Mikel Unzalu, entre d'altres.

En acabar el seu discurs, en què va valorar la convergència entre les dues formacions i va assegurar que no es reconeix «en l'Europa dels pobles que planteja el lehendakari, Íñigo Urkullu, sinó en l'Europa dels ciutadans i els drets socials», Jáuregui va anunciar la seva decisió d'abandonar la política. «Vull acabar dient que aquests anys us he representat en multitud de llocs perquè m'heu donat aquest immens honor», va afirmar Jáuregui.