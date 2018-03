Unes 25.000 persones fugen de Ghouta Oriental, a Síria, per rebre ajuda humanitària

Unes 25.000 persones van sortir ahir de Ghouta Oriental aprofitant els corredors humanitaris i les pauses en els combats, segons va informar el Govern rus.

El Centro per la Reconciliació a Síria, dependent del ministeri de Defensa rus, va informar d'aquesta xifra i que ja són uns 73.000 civils els que han sortit de l'enclavament rebel des de finals de febrer.

Rússia va anunciar una pausa humanitària diària de cinc hores a partir del 27 de febrer i la creació d'un corredor humanitari perquè els civils puguin abandonar la zona.

L'exèrcit sirià i els seus aliats van llançar fa un mes una ofensiva militar sobre Ghouta Oriental, el principal enclavament rebel de la regió de Damasc. Des de fa uns dies la zona es troba ja dividida en tres i el setge només té com a via d'escapament els corredors humanitaris habilitats per l'exèrcit i vigilats per Rússia.

En la zona situada més al nord va poder entrar ajuda humanitària i van evacuar-se els casos urgents mèdics, però a la zona del sud no hi va poder arribar l'ajuda humanitària. A més, falta menjar i les condicions de sanejament i higiene hi són molt dolentes.