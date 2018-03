Alliberada la dona del cònsol de Mali, retinguda des de les tres de la tarda al consolat

L'operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra i policia espanyola ha aconseguit alliberar sana i estàlvia cap a dos quarts de nou de la nit la dona del cònsol de Mali a Barcelona, que ha estat retinguda des de les tres de la tarda al consolat, al número 126 de l'Avinguda Tarradellas de Barcelona, per un individu que reclamava que se li arreglessin uns papers. La policia catalana ha rebut l'avís del fet cap a un quart de quatre de la tarda, quan se'ls ha trucat des del mateix consolat per informar-ne. L'home que la retenia, que no anava armat, era un ciutadà de Mali. L'individu ha estat detingut.

L'actuació de l'equip negociador ha consistit a mantenir un diàleg amb l'home tota l'estona, fins que en un moment que l'individu ha baixat la guàrdia s'ha fet una maniobra de distracció que ha consistit en fer esclatar un petit artefacte la detonació del qual s'ha pogut veure des del carrer Comte Borrell.

Aprofitant aquest moment, els equips policials han pogut detenir l'individu i rescatar l'esposa del cònsol de Mali a Barcelona sana i estàlvia.

L'home, que no anava armat i que entre d'altres serà acusat d'un delicte de detenció il·legal, ha estat tret del consolat per la policia per la zona de l'aparcament, de tal manera que els mitjans de comunicació no han pogut ser testimonis d'aquesta sortida.

La policia ha confirmat que els motius que tenia l'individu responien a una qüestió de documentació. El tema l'instruirà la policia espanyola atès que l'home estava al consolat.

Des del principi de l'incident s'ha acordonat l'edifici, i cap a tres quarts de set els Mossos han tallat el tram que va des de l'Avinguda Sarrià fins al carrer Comte Borrell.

Diversos curiosos s'han aplegat al lloc de l'escena enmig d'un fort desplegament policial.