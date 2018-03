Dastis sobre la immobilització del vaixell d'Open Arms: «El govern no entén res fins que s'esclareixin les acusacions»

El ministre d'Exteriors espanyol, Alfonso Dastis, ha evitat aquest dilluns al matí valorar la immobilització preventiva del vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms diumenge per ordres de la fiscalia de Catània. Des de Brussel·les, Dastis s'ha limitat a explicar que el consolat a Nàpols i el cònsol honorari a Catània estan en contacte amb el capità del vaixell i els responsables de l'ONG, els quals a l'entendre del ministre, ja tenen una advocada. Segons ha dit, "estan treballant conjuntament per esclarir els extrems de les acusacions i mirar de dissipar qualsevol problema que hi hagi".

Preguntat per si el govern espanyol entén que hi ha una justificació per l'ordre de la fiscalia de Catània, Dastis ha dit que "el govern no entén res fins que s'esclareixin els extrems de què se'ls acusa i quina és la justificació pel procediment obert".

Per la seva banda, el fundador de l'ONG dedicada al rescat de migrants al Mediterrani, Òscar Camps, ja va indicar diumenge a través de Twitter, que se'ls acusa de "fomentar la immigració irregular i l'associació criminal".

Camps va subratllar també que protegir la vida humana al mar "hauria de ser la prioritat absoluta de qualsevol cos civil o militar".