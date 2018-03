Gabriel justifica «el camí de l'exili» per denunciar «la vulneració de drets civils i polítics» a Catalunya

L'exdiputada bagenca de la CUP Anna Gabriel ha assegurat aquest dilluns que va escollir "el camí de l'exili" per "posar el cos, l'ànima, el cap i la paraula al servei d'una denúncia de vulneració de drets civils i polítics" i per "reivindicar que l'Estat espanyol aturi aquesta ofensiva". En declaracions a la premsa des de Ginebra, Gabriel ha advertit que si la Unió Europea "tanca els ulls" a la situació de Catalunya, que es produeix en un estat membre, "està obrint les portes a vulneracions massives arreu del món". Segons l'exdiputada de la CUP, Ginebra "és una ciutat d'acollida de refugiats" i un "altaveu per la causa de vulneració de drets". A més, ha remarcat que a Suïssa "fer referèndums és la cosa més habitual" i una "de les bases de la democràcia", i que per això ha escollit aquest país per residir.

Després d'un debat a la seu de l'ONU a Ginebra titulat 'La regressió dels drets humans a Espanya', Gabriel ha dit que es tracta "d'interpel·lar" la "comunitat internacional", tant els estats com també "la societat civil i qualsevol persona" que estigui preocupada pels drets humans, sobre la situació a Catalunya i la resta del món. "Si aquestes vulneracions de drets civils i polítics es produeixen en un estat de la Unió Europea, què no ha de passar i què no s'ha de permetre en altres latituds?", ha preguntat Gabriel.

L'exdiputada de la CUP ha dit que Ginebra "és una ciutat internacional" i que un dels "privilegis" de ser-hi és que "és una porta a la resta de latituds del món", on es pot "interlocutar" amb molta gent del món polític i civil.

Preguntada per les negociacions a Catalunya sobre la investidura i la formació d'un nou govern, Gabriel ha evitat pronunciar-se. "No és el meu rol, no és el meu deure, no he vingut a intervenir en l'actualitat estricta", ha dit. "Estic aquí perquè mentre hi hagi una sola vulneració dels drets humans, estaré al servei de denunciar-ho", ha afegit.