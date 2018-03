JxCat ofereix a la CUP portar a terme una moció de confiança a mitja legislatura

JxCat ha ofert a la CUP portar a terme una moció de confiança a mitja legislatura per aconseguir tancar ara un pacte d'investidura per poder formar Govern, van confirmar a Europa Press fonts properes a les negociacions, que van apuntar que s'ha posat sobre taula aquesta opció en una reunió recent.

Amb aquesta proposta, la llista de l'expresident Carles Puigdemont ofereix aquest mecanisme a la CUP, ja que que la formació ha rebutjat el full de ruta acordat per JxCat i ERC per formar executiu i deixar enrere el 155, segons ha desvelat el diari Ara.

Els cupaires han exigit fins ara a totes dues formacions un pla de Govern que implementi la República, amb fets i data, per deixar enrere l'etapa autonomista, a més d'aplicar més polítiques socials.

L'opció d'una moció de confiança permetria d'aquesta manera sotmetre a examen el compliment dels acords que ara es pactarien, entre els quals figura el procés constituent i la constitució del Consell de la República a Brussel·les.

Segons Europa Press, la CUP encara no ha valorat aquest nova proposta, si bé sempre ha dit que no canviarà el seu vot si no hi ha sobre la taula una millor oferta i un pla de govern en línia amb la República. Tot i això, El Periódico va revelar ahir que fonts del partit anticapitalista van detallar que l'oferta es va realitzar la setmana passada, de viva veu i sense presentar cap document escrit i que, per si sola i sense tenir cap més element en compte, no modificarà la posició del partit.



Trobada a Suïssa

Aquesta proposta coincideix amb la reunió prevista per a avui a Ginebra entre l'expresident Carles Puigdemont i l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

«Entenc que parlaran de la situació política, de l'exili i de la situació política que ara viu al país. Estem lluitant perquè el pacte d'investidura és de tres», va confirmar ahir en declaracions als mitjans el diputat de JxCat Joaquim Torra, que va insistir que fins a l'últim moment treballaran perquè aquest acord entre les formacions indepedentistes sigui possible.

Sotmetre's a una qüestió de confiança, de fet, ja ho va oferir Artur Mas l'any 2015 per aconseguir el suport de la CUP a la seva investidura. Els anticapitalistes ho van acabar rebutjant i Mas va fer un pas al costat per escollir Puigdemont president. Ara bé, el mateix Puigdemont es va acabar sotmetent a aquest mecanisme el setembre del 2016 per reeditar el pacte, després que la CUP tombés els pressupostos d'aquell mateix any. Puigdemont va aconseguir la majoria absoluta del Parlament i va posar sobre la taula el «referèndum o referèndum».