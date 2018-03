Paluzie diu que es farà un «flac favor» a l'ANC si continua la polèmica per les eleccions

La professora de Economia de la UB Elisenda Paluzie ha fet una crida a acabar amb la divisió de la campanya a les eleccions al secretariat nacional de l'ANC i no seguir amb la "polèmica". En una entrevista a Catalunya Ràdio, la membre del secretariat més votada amb 5.062 vots ha assenyalat que no es va presentar a les eleccions del secretariat postulant-se com a presidenta, a diferència d'altres candidats.

Aquest proper dissabte, es constituirà el nou secretariat format per 77 membres i els membres de l'òrgan hauran d'escollir el nou president. Després que Liz Castro hagi apostat per impugnar les eleccions, Paluzie ha considerat que es farà un "flac favor" a l'ANC si es continua amb la polèmica sobre el sistema electoral. "Aquesta setmana hem de parlar i veure si podem trobar una proposta que reforci l'ANC en un moment de repressió política tan forta", ha reblat.

Tot i fer una crida a passar pàgina, Paluzie ha considerat que la junta electoral ha actuat "correctament" d'acord amb la normativa i ha afegit que ella mateixa va anul·lar la seva participació en tertúlies de Catalunya Ràdio i TV3. Malgrat tot, admet que Antonio Baños "potser té raó" en considerar que la normativa és injusta, tenint en compte que ell es guanya la vida com a periodista participant en tertúlies.

Segons Paluzie, la normativa genera "efectes estranys" però es va impulsar des de les bases amb "bon intenció" per tal que tots els candidats tinguin igualtat d'oportunitats