El Parlament celebrarà un ple per tractar la resolució de Cs que «sol·licita» la compareixença de Torrent

El president del Parlament, Roger Torrent, ha avançat aquest dilluns a la Junta de Portaveus que properament fixarà data per a un ple ordinari de la cambra. I és que, després que Cs hagi modificat el text de la seva proposta de resolució i el nou redactat "sol·licita" la compareixença de Torrent perquè expliqui la situació de bloqueig de la política catalana i les seves possibles sortides, el document ha estat admès a tràmit per la Mesa i el president ha anunciat que la resolució serà tractada en aquest ple ordinari que, a hores d´ara, encara no té dia. De la mateixa manera, la Mesa reunida aquest dilluns abans de la Junta de Portaveus, també ha admès a tràmit la reforma de la Llei de Presidència que JxCat havia registrat. PSC, Cs i PPC han mostrat la seva disconformitat dins la reunió, i socialistes i Ciutadans han anunciat a la Junta que demanaran a la Mesa que es reconsideri l´admissió a tràmit.

Hi haurà un ple ordinari. Encara no té data fixada, però la proposta de resolució de Cs demanant explicacions a Torrent pel bloqueig de la situació política ha fet que el president del Parlament hagi anunciat que el Parlament es reunirà per debatre i votar aquesta qüestió. El primer text que havien presentat els d´Inés Arrimadas havia estat desestimat apel·lant a un defecte de forma, però la segona versió del document, on en lloc "d´instar" a la compareixença de Torrent se "sol·licita la seva compareixença", ha passat el filtre de la Mesa i ha estat admès a tràmit sense problema. Ara, els grups tenen dos dies per presentar possibles reconsideracions, i després hi ha previst un període d´esmenes de set dies, cos que situa el ple en una data no anterior al dijous 29 de març. Això podria implicar que, si les negociacions quallen, el ple d´investidura acabés celebrant-se abans, i això deixaria la compareixença de Torrent en una situació ben diferent a l´actual.

A més, segons ha explicat el president del Parlament a la Junta de Portaveus, al mateix ple s´inclouria la validació dels detrets per convalidar la pròrroga pressupostària i d´endeutament, i l´abonament del 20% de la paga extra dels treballadors públics de l´any 2012; un projecte de llei del PSC sobre l´anglès a les universitats; es triarien els diputats interventors; es votaria la petició de creació d´una comissió d´investigació sobre el jihadisme i l´atemptat a Barcelona i Cambrils; i s´escollirien els tres diputats que hauran d´acudir al Congrés a defensar la modificació de la llei sobre l´eutanàsia en nom del Parlament. A més, enganxada a aquesta sessió se celebraria el ple extraordinari i específica que requereix el nomenament dels senadors de designació parlamentària.

D´altra banda, en la reunió de la Mesa d´aquest dilluns també s´ha admès a tràmit la modificació de la Llei de Presidència que JxCat va entrar i que pretén permetre una investidura de manera telemàtica o per delegació. El grup de Carles Puigdemont va presentar aquesta proposta quan encara estava sobre la taula la seva candidatura a la investidura, i va ser un dels elements de confrontació entre JxCat i ERC. Ara, però, els republicans asseguren que no hi veuen peguen en iniciar la seva tramitació.

Qui sí detecta problemes és Cs i el PSC, que han anunciat ja a la Junta de Portaveus que presentaran una petició de reconsideració a l´admissió a tràmit de la iniciativa i que, si cal, recorreran al Consell de Garanties Estatutàries.