La previsió de nevades a cotes baixes posa en alerta la Catalunya Central

Protecció Civil ha activat el Pla d´emergències per nevades davant el reforç de la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. La neu pot caure a partir d´aquest vespre a tot l´interior, especialment a la Catalunya Central.

Entre la nit d´avui i la matinada de demà, la cota de neu es trobarà sobre els 400m i podrà situar-se puntualment a cota 200m. Aquestes nevades afectaran especialment a la Catalunya Central, la Selva i el Vallès Oriental, amb precipitacions importants a cotes baixes.

Protecció Civil de la Generalitat demana extremar la precaució en la mobilitat i consultar les afectacions viàries a eixos importants a partir d´aquest vespre i durant el matí de dimarts. Aquest vespre i matinada es preveu que l´afectació més rellevant sigui a la C-17 i a la C-25. Demà al matí caldrà fer seguiment de la possible afectació especialment a l´A-2 a la Panadella i el Bruc i a l´AP-2 a l´Albi i la Vinaixa.

El Servei Català de Trànsit en motiu de la previsió de nevades a partir de les 20 h a eixos principals ha previst restriccions de la circulació de vehicles pesants de transport de mercaderies (7.500 Kg) a les vies següents:



A-2 la Panadella – el Bruc

AP-2 l´Albi – Vinaixa

C-16 Manresa – Túnel del Cadí

C-17 la Garriga - Ripoll

C-25 tota la via

C-37 Túnel de Bracons



El dispositiu preventiu es coordina des del Centre d´Emergències de Catalunya de Protecció Civil, amb efectius de Protecció Civil de la Generalitat, Servei Meteorològic de Catalunya, Servei Català de Trànsit, Mossos d´Esquadra, Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, SEM, Creu Roja, carreteres de la Generalitat i de l´Estat, concessionària d´autopistes, Endesa, Ferrocarrils de la Generalitat, RENFE i ADIF.

El Comitè tècnic de seguiment del risc del Pla NEUCAT s´ha reunit aquest migdia al CECAT de Protecció Civil de la Generalitat per valorar la previsió de les nevades i analitzar les mesures preventives per minimitzar les possibles incidències i ho ha fet de nou aquest vespre. Està previst que es reuneixi novament a les 20 h per avaluar l'episodi de neu i les possibles primeres incidències.



Alguns consells per a la conducció amb neu



És molt important tenir en compte la prevenció i la preparació dels vehicles per afrontar amb èxit aquestes situacions, i per això cal portar al vehicle l'equipament d´hivern: rodes de contacte, cadenes, guants, roba d´abric, el dipòsit de benzina ple i el telèfon mòbil amb la bateria carregada.

En zones de muntanya on les baixes temperatures i les nevades són habituals en aquesta època de l´any, s´aconsella utilitzar els pneumàtics d´hivern, ja que proporcionen més adherència i una millor resposta de frenada.