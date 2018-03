Trànsit prohibeix la circulació de camions entre la una i les sis de la matinada a l'A-2, C-16 o C-25

El Servei Català de Trànsit ha prohibit la circulació de camions de gran tonatge entre la una i les sis de la matinada de dimarts a trams de l'A-2, C-16, C-17, C-37, C-25 i C-58 davant la previsió de nevades.

Els trams afectats seran a l'A-2 de Cervera a Abrera, a la C-16 entre Berga i la boca sud del Túnel del Cadí, a la C-17 entre Aiguafreda i Ripoll, a la C-37 entre Manlleu i Olot, a la C-25 entre Cervera i Riudellots de la Selva i també a la C-58 entre Terrassa i Castellbell i el Vilar.

Els talls de circulació de camions són "dinàmics" i es poden allargar en funció de la l'evolució del temporal, segons ha explicat en una atenció als mitjans aquest dilluns al vespre la directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugènia Domènech. La previsió del Servei Metereològic és que nevarà durant tota la nit, la matinada i les primeres hores del matí des dels 800 metres fins als 400 metres, i puntualment a punts de 200 metres propers al litoral. Les precipitacions afectaran el Pirineu, Prepirineu, comarques interiors de Girona, el prelitoral de Barcelona i punts del prelitoral de Tarragona.



La previsió de nevades a cotes baixes posa en alerta la Catalunya Central



Protecció Civil ha activat el Pla d´emergències per nevadesâ€? davant el reforç de la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. La neu pot caure a partir d´aquest vespre a tot l´interior, especialment a la Catalunya Central.

Entre la nit d´avui i la matinada de demà, la cota de neu es trobarà sobre els 400m i podrà situar-se puntualment a cota 200m. Aquestes nevades afectaran especialment a la Catalunya Central, la Selva i el Vallès Oriental, amb precipitacions importants a cotes baixes.

Protecció Civil de la Generalitat demana extremar la precaució en la mobilitat i consultar les afectacions viàries a eixos importants a partir d´aquest vespre i durant el matí de dimarts. Aquest vespre i matinada es preveu que l´afectació més rellevant sigui a la C-17 i a la C-25. Demà al matí caldrà fer seguiment de la possible afectació especialment a l´A-2 a la Panadella i el Bruc i a l´AP-2 a l´Albi i la Vinaixa.

El Servei Català de Trànsit en motiu de la previsió de nevades a partir de les 20 h a eixos principals ha previst restriccions de la circulació de vehicles pesants de transport de mercaderies (7.500 Kg) a les vies següents:



A-2 la Panadella – el Bruc

AP-2 l´Albi – Vinaixa

C-16 Manresa – Túnel del Cadí

C-17 la Garriga - Ripoll

C-25 tota la via

C-37 Túnel de Bracons



El dispositiu preventiu es coordina des del Centre d´Emergències de Catalunya de Protecció Civil, amb efectius de Protecció Civil de la Generalitat, Servei Meteorològic de Catalunya, Servei Català de Trànsit, Mossos d´Esquadra, Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, SEM, Creu Roja, carreteres de la Generalitat i de l´Estat, concessionària d´autopistes, Endesa, Ferrocarrils de la Generalitat, RENFE i ADIF.

El Comitè tècnic de seguiment del risc del Pla NEUCAT s´ha reunit aquest migdia al CECAT de Protecció Civil de la Generalitat per valorar la previsió de les nevades i analitzar les mesures preventives per minimitzar les possibles incidències i ho ha fet de nou aquest vespre. Està previst que es reuneixi novament a les 20 h per avaluar l'episodi de neu i les possibles primeres incidències.



Alguns consells per a la conducció amb neu



És molt important tenir en compte la prevenció i la preparació dels vehicles per afrontar amb èxit aquestes situacions, i per això cal portar al vehicle l'equipament d´hivern: rodes de contacte, cadenes, guants, roba d´abric, el dipòsit de benzina ple i el telèfon mòbil amb la bateria carregada.

En zones de muntanya on les baixes temperatures i les nevades són habituals en aquesta època de l´any, s´aconsella utilitzar els pneumàtics d´hivern, ja que proporcionen més adherència i una millor resposta de frenada.